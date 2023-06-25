بدأت مناطق عدة في جنوب روسيا رفع الاجراءات والقيود التي فرضت السبت على خلفية التمرد الذي انتهى باتفاق قضى بوقف فاغنر التحرك نحو موسكو ومغادرة بريغوجين الى بيلاروس
نقلت وكالات أنباء روسية يوم الأحد عن مسؤولين محليين قولهم إن السلطات رفعت جميع القيود التي كانت مفروضة على حركة وسائل النقل في منطقة روستوف الروسية بما في ذلك القيود المفروضة على الطرق السريعة.
في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الرئيس زيلينسكي وجيشه الاستفادة من الفوضى التي تسبب بها تمرد فاغنر.
آخر التطورات الحرب الروسية الأوكرانية
أهم بنود الاتفاق بين الكرملين ومؤسس مجموعة فاغنر المسلحة بوساطة بيلاروسية
1- مؤسس الشركة يفغيني بريغوجين يغادر روسيا إلى بيلاروسيا مقابل أن تسقط موسكو التهم الجنائية ضده.
2- عودة قوات فاغنر إلى معسكراتها وقواعدها.
3- عناصر فاغنر الذين لم يتورطوا ورفضوا الانضمام إلى بريغوجين في تمرده تتاح لهم إمكانية الانضمام للجيش الروسي بالتعاقد مع وزارة الدفاع.
4- لن تتم ملاحقة عناصر فاغنر قانوينا من الذين رفضوا الانضمام لحملة بريغوجين وتعاقدوا مع وزارة الدفاع.
بكين أعربت عن "دعمها" لموسكو خلال تمرد حركة فاغنر بحسب الخارجية الروسية
أكّدت روسيا الأحد أن الصين أعربت عن "دعمها" لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل "استقرار الوضع" بعد تمرّد مجموعة فاغنر.
في هذا السياق استقبل وزير الخارجية الصيني تشين غانغ ونائبه ما جاوشو الأحد نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن الجانب الصيني أعرب خلال اللقاء بين رودينكو وما جاوشو عن "دعمه لجهود قادة روسيا الاتحادية من أجل استقرار الوضع في البلاد في ما يتعلّق بأحداث 24 حزيران/يونيو" (اليوم الذي أعلن فيه زعيم حركة فاغنر يفغيني بريغوجين تمردا).
بلينكن: الأزمة في روسيا تكشف وجود "تصدّعات حقيقية" في سلطة بوتين
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد، أن تمرّد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي تم إحباطه، يكشف وجود "تصدّعات حقيقية" على مستوى سلطة بوتين.
وأكّد بلينكن في تصريحات لشبكة "سي بي اس" الأميركية، أن تمرّد قائد فاغنر "شكّل تحديا مباشرا لسلطة بوتين" وتابع "يثير هذا الأمر تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدّعات حقيقية".
بوتين متأكد من نجاح خطط بلاده في أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتلفزيون الرسمي في بلاده يوم الأحد إنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مضيفا أن بلاده لا تزال واثقة في نجاح خططها المتعلقة "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
وأذاع التلفزيون الرسمي هذه التعليقات التي أدلى بها بوتين في مقابلة مع المراسل لدى الكرملين بافل زاروبين. ومن المقرر إذاعة المقابلة كاملة في وقت لاحق يوم الأحد.
عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا
انسحب عناصر فاغنر من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد، غداة الاتفاق الذي أنهى التمرد المسلّح لهذه المجموعة على القيادة العسكرية الروسية.
وأفادت السلطات المحلية بأن "وحدات فاغنر التي انتشرت السبت في منطقة ليبيتسك غادرتها الآن".
مسؤول أوكراني: مقتل مدني جراء قصف روسي لمدينة خيرسون
قال حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا يوم الأحد إن مدنيا قتل بعد قصف القوات الروسية لمدينة خيرسون.
واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خيرسون في نوفمبر تشرين الثاني بعد شهور من الاحتلال الروسي، لكن القوات الروسية تقصف بصورة مستمرة المدينة والمناطق المحيطة بها من الجانب الآخر لنهر دنيبرو.
وقال أولكسندر بروكودين على تطبيق تلغرام "انفجرت إحدى القذائف في منتصف الغرفة تماما".
وأضاف أن امرأة أخرى عالقة تحت الأنقاض لكنها على لا تزال على قيد الحياة.
كما قالت السلطات الأوكرانية إن الروس قصفوا جنوب منطقة دنيبروبتروفسك الليلة الماضية مما أدى إلى إصابة شخص وألحق أضرارا بثلاثة منازل.
هل كانت الاستخبارات الأمريكية على علم بتحرك فاغنر وتمردها
رصدت أجهزة الاستخبارات الأميركية مؤشرات قبل أيام على أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان يحضّر للتحرّك ضد مؤسسة الدفاع الروسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية السبت.
وقدّم مسؤولون في الاستخبارات الأميركية إحاطات في البيت الأبيض والبنتاغون وكابيتول هيل بشأن احتمال وقوع اضطرابات في روسيا قبل يوم على بدئها، وفق ما ذكرت "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز".
وذكرت "واشنطن بوست" بأن أجهزة الاستخبارات بدأت رصد المؤشرات بأن بريغوجين وقوة فاغنر التابعة له ينويان التحرّك ضد القيادة العسكرية الروسية في منتصف حزيران/يونيو.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أنه بحلول منتصف الأسبوع أصبحت المعلومات ملموسة أكثر ومقلقة، ما دفع مسؤولي الاستخبارات لتقديم سلسلة إحاطات.
وفي تمرّد تسارعت أحداثه، تحرّكت قوات بريغوجين من معسكراتها في أوكرانيا باتّجاه روسيا الجمعة وسيطرت على القيادة العسكرية الإقليمية في مدينة روستوف-أون-دون الجنوبية قبل التقدّم نحو موسكو.
لكن التحرّك أُلغي فجأة أيضا السبت وأعلنت وسائل إعلام روسية رسمية بأن قوات فاغنر ستعود إلى أوكرانيا بينما سيفر بريغوجين إلى بيلاروس المجاورة.
وأكد الكرملين بأنه لن يلاحق بريغوجين أو عناصر فاغنر قضائيا.
وأثارت المعلومات بأن بريغوجين بنوي التحرّك عسكريا قلق مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية حيال إمكانية اندلاع فوضى في بلد يملك ترسانة نووية قوية، وفق "نيويورك تايمز".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بأن بريغوجين الذي كان حليفا مقرّبا له، يخطط للتمرّد قبل يوم على الأقل من تنفيذه.
مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج في جنوب روسيا
أعلن حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا الأحد أن عناصر مجموعة فاغنر ينجزون انسحابهم منها غداة اتفاق أفضى الى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية.
وقال الحاكم ألكسندر غوسيف إن "تحرك وحدات فاغنر في منطقة فورونيج هو في طور الانتهاء (...) الأمر يتمّ بشكل طبيعي ومن دون حوادث"، مشيرا الى أن القيود التي تمّ فرضها السبت على حركة التنقل سترفع ما إن يتم "حل الوضع بشكل نهائي".
هدوء في روستوف بعد مغادرة بريغوجين ومقاتلي فاغنر
قالت وكالة الإعلام الروسية يوم الأحد إن الوضع هدأ حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، وإن حركة المرور استؤنفت في الشوارع، وذلك بعد أن غادر يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ومقاتليها المدينة.
وفي مقطع فيديو نشرته الوكالة على تيغلغرام وقالت إنه تم التقاطه في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر.