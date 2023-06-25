بقلم: يورونيوز

بدأت مناطق عدة في جنوب روسيا رفع الاجراءات والقيود التي فرضت السبت على خلفية التمرد الذي انتهى باتفاق قضى بوقف فاغنر التحرك نحو موسكو ومغادرة بريغوجين الى بيلاروس

نقلت وكالات أنباء روسية يوم الأحد عن مسؤولين محليين قولهم إن السلطات رفعت جميع القيود التي كانت مفروضة على حركة وسائل النقل في منطقة روستوف الروسية بما في ذلك القيود المفروضة على الطرق السريعة.

في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الرئيس زيلينسكي وجيشه الاستفادة من الفوضى التي تسبب بها تمرد فاغنر.

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