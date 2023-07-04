روسيا تعتبر هجوما بمسيرات قرب موسكو "عملا إرهابيا" ارتكبته كييف

أعلنت روسيا الثلاثاء إحباط "عمل إرهابي" أوكراني عبر إطلاق طائرات مسيّرة في اتجاه موسكو وجوارها، ما أدى الى تعليق موقت لحركة الملاحة في مطار دولي قرب العاصمة.
ويأتي ذلك في وقت تشنّ كييف منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا تسعى من خلاله الى استعادة أجزاء واسعة من أراضيها تسيطر عليها القوات الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء "هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة" ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة.
وأشارت الى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام "أساليب الحرب الالكترونية"، مؤكدة عدم وقوع ضحايا.
أليكم آخر التطورات
هجوم المسيّرات الأوكرانية يوقف حركة الملاحة
تسبّب الهجوم باضطراب الملاحة في مطار فنوكوفو بعدما أسقطت إحدى المسيّرات قرب كوبينكا الواقعة على مسافة 40 كيلومترا منه، وفق ما نقلت الوكالات الروسية عن خدمات الطوارئ.
وأكدت الوكالة الروسية للملاحة الجوية (روسافياتسيا) أن المطار "عاود نشاطه" اعتبارا من الساعة الخامسة ت غ، بعدما كانت السلطات اضطرت الى تحويل مسار بعض الرحلات التي كانت متجهة إليه الى مطارات أخرى.
وبحسب وكالة "تاس"، أسقط الدفاع الجوي الروسي كذلك طائرة مسيّرة في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو.
الرئيس الصيني يدعو الى "حفظ السلام الإقليمي" خلال قمة منظمة شنغهاي
دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء الى بذل جهود من أجل "حفظ السلام الإقليمي"، وذلك في كلمة أمام قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تضم دولا عدة أبرزها الصين وروسيا.
وحض شي جينبينغ على "بذل جهود لحفظ السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك"، وطلب من الدول الأعضاء "اتباع الطريق الصحيح وتعزيز تضامنهم وثقتهم المشتركة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء.
شولتس وزيلينسكي يدعوان إلى تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إلى تمديد اتفاقية الحبوب التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى السوق العالمية والتي تنتهي مدتها قريبًا.
وقال الناطق باسم المستشار الألماني ستيفن هيبيرسترايت في بيان إنّ شولتس وزيلينسكي أجريا مكالمة هاتفية "دَعَوَا فيها إلى تمديد اتفاقية الحبوب برعاية الأمم المتحّدة إلى ما بعد 17 تمّوز/يوليو".
وأضاف أنّ الاتفاقية التي توسطت فيها الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2022 وجُدّدت ثلاث مرات مذاك الحين، "تساعد في تعزيز الوضع الغذائي العالمي".
وزادت المخاوف المرتبطة بالاتفاقية بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إنّه "يفكّر" في الانسحاب من الاتفاقية.
أوكرانيا تضيف شركة "يونيليفر" البريطانية العملاقة إلى قائمة "الرعاة الدوليين للحرب"
أدرجت أوكرانيا الإثنين شركة "يونيليفر" البريطانية العملاقة في مجال الصناعات الغذائية ومنتجات النظافة على قائمتها لـ"الرعاة الدوليين للحرب" لأنّها لم تنسحب من روسيا.
وقالت كييف في بيان إنّ "الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد (في أوكرانيا) أضافت شركة يونيليفر البريطانية إلى قائمتها لـ+الرعاة الدوليين للحرب+".
وأضاف البيان أن الخطوة سببها "وجود الشركة في روسيا الاتحادية وضرائبها المهمة لموازنة الدولة الروسية، ما يدعم اقتصاد المعتدي ويساهم في استمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا".