روسيا تعتبر هجوما بمسيرات قرب موسكو "عملا إرهابيا" ارتكبته كييف

بقلم: Euronews

أعلنت روسيا الثلاثاء إحباط "عمل إرهابي" أوكراني عبر إطلاق طائرات مسيّرة في اتجاه موسكو وجوارها، ما أدى الى تعليق موقت لحركة الملاحة في مطار دولي قرب العاصمة.

ويأتي ذلك في وقت تشنّ كييف منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا تسعى من خلاله الى استعادة أجزاء واسعة من أراضيها تسيطر عليها القوات الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء "هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة" ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة.

وأشارت الى أن أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام "أساليب الحرب الالكترونية"، مؤكدة عدم وقوع ضحايا.

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