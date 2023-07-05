EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

"ديو" غنائي بين محمد رمضان ومحمد عبده؟: "ممكن إذا اجتمع رمضان والحج"..هكذا قصف فنان العرب "نمبر وان"

الفنانان محمد عبده ومحمد رمضان
الفنانان محمد عبده ومحمد رمضان Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز

كان الفنان المصري محمد رمضان قد أعرب في وقت سابق، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" على "دبي تي في"، عن رغبته في التعاون مع الفنان الكبير محمد عبده في عرض ثنائي (ديو) غنائي.

علق المطرب السعودي محمد عبده، على رغبة الممثل والمغني المصري محمد رمضان بإصدار "ديو" غنائي يجمعهما معا بكلام اعتبره البعض بمثابة جواب ساخر يؤكد استحالة ورفض عبدو القاطع لمثل هذا العمل.

وفي آخر إطلالة تلفزيونية له، وعندما سألته المذيعة إن كان من الممكن أن يجري ديو مع رمضان، أجاب عبدو بطريقة ساخرة: "إذا اجتمع رمضان والحج ممكن"، وهذا لا يمكن أن يحدث بتاتا.

واستطرد عبدو في مداخلته قائلا: "محمد رمضان محسود من قبل فناني القاهرة لأنّه صعيدي، هذه الحقيقة.. يعجبني كممثل وليس كمغن"، في إشارة إلى أنه لا يتقن الغناء بشكل طربي. 

وتابع المطرب الكبير قوله: "في معهد التمثيل هناك دروس غنائية، ويتوجب على أي ممثل دراستها، فمن الطبيعي أن يملك إيقاعاً نغمياً لأداء بعض المقاطع في أعماله"، لينهي كلامه "بالنسبة للديو لا توجد علاقة".

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أعرب في وقت سابق، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" على "دبي تي في"، عن رغبته في التعاون مع الفنان الكبير محمد عبده في ديو غنائي.

مواضيع إضافية

محمد رمضان يفاجئ الجمهور بصورة من كواليس مسلسله الجديد.. لماذا حجب يوتيوب أغنيته الجديدة؟

"الاسكندرية لا ترحب بك".. ما حقيقة طرد محمد رمضان من أحد المقاهي؟

مرة جديدة.. صور محمد رمضان مع مجندة إسرائيلية تثير بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي