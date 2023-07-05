"ديو" غنائي بين محمد رمضان ومحمد عبده؟: "ممكن إذا اجتمع رمضان والحج"..هكذا قصف فنان العرب "نمبر وان"

بقلم: يورونيوز

كان الفنان المصري محمد رمضان قد أعرب في وقت سابق، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" على "دبي تي في"، عن رغبته في التعاون مع الفنان الكبير محمد عبده في عرض ثنائي (ديو) غنائي.

علق المطرب السعودي محمد عبده، على رغبة الممثل والمغني المصري محمد رمضان بإصدار "ديو" غنائي يجمعهما معا بكلام اعتبره البعض بمثابة جواب ساخر يؤكد استحالة ورفض عبدو القاطع لمثل هذا العمل.

وفي آخر إطلالة تلفزيونية له، وعندما سألته المذيعة إن كان من الممكن أن يجري ديو مع رمضان، أجاب عبدو بطريقة ساخرة: "إذا اجتمع رمضان والحج ممكن"، وهذا لا يمكن أن يحدث بتاتا.

واستطرد عبدو في مداخلته قائلا: "محمد رمضان محسود من قبل فناني القاهرة لأنّه صعيدي، هذه الحقيقة.. يعجبني كممثل وليس كمغن"، في إشارة إلى أنه لا يتقن الغناء بشكل طربي.

وتابع المطرب الكبير قوله: "في معهد التمثيل هناك دروس غنائية، ويتوجب على أي ممثل دراستها، فمن الطبيعي أن يملك إيقاعاً نغمياً لأداء بعض المقاطع في أعماله"، لينهي كلامه "بالنسبة للديو لا توجد علاقة".

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد أعرب في وقت سابق، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" على "دبي تي في"، عن رغبته في التعاون مع الفنان الكبير محمد عبده في ديو غنائي.