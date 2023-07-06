النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي كاسترو مقابل 6 ملايين يورو للموسم الواحد

بقلم: يورونيوز

أكّد نادي النصر السعودي لكرة القدم الخميس تعاقده مع المدرب البرتغالي لويس مانويل ريبيرو دي كاسترو لمدة موسمين قادماً من بوتافوغو البرازيلي.

أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن كاسترو الذي وصل إلى مدينة الغارف البرتغالية، حيث يجري النصر معسكره التحضيري للموسم المقبل، سيتقاضى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد تشمل جهازه الفني.

وأصبح كاسترو سادس برتغالي يتولى تدريب "العالمي" بعد أرثر جورج مرتين في 2001 و2006، ماريانو باريتو في 2005، هيلدر كريستوفاو كمدرب موقت في 2019، روي فيتوريا الذي حقق مع الفريق لقب الدوري في 2019 وبيدرو إيمانويل الذي خاض تجربة قصيرة لم تتجاوز الشهر عام 2021.

وأشرف كاسترو على تدريبات الفريق الخميس بعدما عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية مع أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، قبل أن يجتمع مع اللاعبين ويبدأ المهمة رسمياً.

وكان بوتافوغو أعلن الأسبوع الماضي أن كاسترو سيترك فريقه، من أجل تدريب النصر الذي يضمّ مواطنه النجم المخضرم كريستيانو رونالدو.

وقال النادي في بيان: "تم إبلاغ بوتافوغو من قبل المدرب لويس كاسترو بقراره قبول عرض من ناد في الخارج، الأمر الذي يضع حدا لنشاطه كمدير فني للفريق". وكان كاسترو (61 عاما) قال الشهر الماضي إنه تلقى عرضا ماليا مغريا من الفريق السعودي بعقد لمدة عامين.

وكتب فريق العاصمة الرياض في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "السيد لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر وذلك بعقد يمتد حتى 2025".

وسبق لكاسترو أن أشرف على الخصوص على تدريب مواطنه بورتو وشاختار دانييتسك الأوكراني والدحيل القطري، قبل وصوله في آذار/مارس 2022 إلى بوتافوغو المملوك لرجل الأعمال الأمريكي جون تكستور، الذي اشترى أيضًا أولمبيك ليون الفرنسي هذا العام.

وإلى رونالدو القادم في كانون الثاني/يناير الماضي بصفقة خيالية، عزّز النصر صفوفه الإثنين بتعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش، من نادي إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، حتى عام 2026.