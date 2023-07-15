نتنياهو يدخل المستشفى ويخضع لفحوصات بعد شعوره "بدوار"

بقلم: يورونيوز

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أنه "بحالة جيدة جدا" بعد دخوله المستشفى بسبب شعوره بدوار، فيما رجح مكتب المسؤول البالغ 73 عاما أنه أصيب بالجفاف.

وقال مكتب نتنياهو إنه نقل بسرعة بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل يقع قرب تل أبيب، مشيرا إلى أنه "في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية".

وفي بيان آخر، قال المكتب إنّ المسؤول أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأضاف "اليوم، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا".

وتابع أنّ "الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية"، مضيفاً أنّ "التقييم الأولي هو الجفاف".

وفي فيديو نشر بعد ساعات عدة، قال نتنياهو إنه قضى بعض الوقت في البحيرة مع زوجته "في الشمس، بدون قبعة، بدون شرب ماء".

وأضاف "تلك ليست فكرة جيدة"، مشيرا إلى أنه يشعر الآن بتحسن.

وتابع "أشعر أنني بحالة جيدة جدا"، داعيا الإسرائيليين إلى "قضاء وقت أقل في الشمس" و"شرب مزيد من الماء" في ظل الطقس الحار في البلاد.

نتنياهو الذي أُعيد انتخابه في نهاية العام الماضي، يرأس ائتلافاً يمينياً متشدّداً، وأدّى إصلاحه القضائي المقترح إلى اندلاع تظاهرات أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير.

كذلك، يحاكم رئيس الوزراء بتهم فساد ينفيها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، نُقل بنيامين نتنياهو إلى المستشفى خلال الليل. وقال مكتبه في ذلك الحين إنّه شعر بتوعّك أثناء أدائه الصلاة الختامية يوم الغفران.