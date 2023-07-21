احتجاجات مستمرة في تل أبيب.. نتانياهو: منفتحون على التفاوض بشأن التعديلات القضائية

بقلم: يورونيوز

شنّ رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة هجومًا سياسيًا جديدًا لدفع التعديلات قدمًا في البرلمان.

تستمر التظاهرات في عدة مدن إسرائيلية، ضد التعديلات القضائية التي يدعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي يرى فيها منتقدوها أنها "تقويد للديمقراطية".

وأعلن نتانياهو الخميس أنه لا يزال "منفتحًا على التفاوض" بشأن بند رئيسي في التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تقترحها حكومته اليمينية المتشددة، فيما تتصاعد الاحتجاجات قبل التصويت النهائي على الخطة.

وتشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات منذ شهور بعد أن كشفت الحكومة في كانون الثاني/يناير خطة لتعديل النظام القضائي يرى المعارضون أنها تهدد الديمقراطية.

وصادقت لجنة برلمانية إسرائيلية الخميس على الحد من بند "المعقولية" الذي يسمح للقضاء بإلغاء قرارات الحكومة، بعد نقاش مطول انتهى مساء الأربعاء.

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP

لكن نتانياهو أدلى بتصريح أذيع على الهواء مساء الخميس دعا فيه للحوار مع المعارضة التي تحشد أنصارها ضد التعديلات.

وقال: "أنا رئيس الوزراء لكم جميعًا. ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة".

وأضاف: "حتى الآن هناك جهود للتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية. آمل حقًا أن تنجح الجهود، لكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإني أبقى منفتحًا على التفاوض".

وكان بنيامين نتانياهو قد علّق في آذار/مارس العملية التشريعية وأطلق محادثات بين الأحزاب حول التعديل، لكن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس انسحبا من النقاشات.

وشنّ رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة هجومًا سياسيًا جديدًا لدفع التعديلات قدمًا في البرلمان.

إصلاح "يعزز الديمقراطية"

يرى المحتجون أن التعديلات القضائية ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية، وهو اتهام نفاه نتانياهو.

وقال الخميس إن "إسرائيل ستظل ديمقراطية وليبرالية وستحمي حقوق جميع المواطنين".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا القانون سيعزز الديمقراطية".

ومن المقرر تقديم مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان الاثنين بعد الحصول على موافقة لجنة القانون بالبرلمان.

وإذا وافق عليه البرلمان في جلسة عامة، فسيكون أول عنصر رئيسي في الخطة يصبح قانونًا نافذًا.

في الأثناء، يواصل المتظاهرون الضغط على الحكومة، وبدأوا الخميس مسيرات في مدن عدة من بينها القدس.

ويسير المئات من تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، إلى مقر البرلمان في القدس.

وقال المتظاهر يائير المشارك في المسيرة التي بدأت فجر الأربعاء واستغرقت أيامًا عدة، "نحن نسير إلى القدس لحماية بلادنا من أن تصبح ديكتاتورية".

وأضاف: "نحن دولة ديمقراطية لكننا الآن على حافة الديكتاتورية".

ينطلق المتظاهرون كل صباح قبل أخذ استراحة طويلة في منتصف النهار ثم يستأنفون مسيرتهم قرابة الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر (14,30 ت غ).

ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى القدس ليل السبت وسيخيّم المشاركون قرب الكنيست حيث يصوت النواب الاثنين على مشروع القانون المثير للجدل.