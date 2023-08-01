محمود عباس يلتقي نظيره المصري ليطلعه على مستجدات القضية الفلسطينية

بقلم: يورونيوز

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العلمين المصرية.

وجاء اللقاء بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية، يوم الأحد، لبحث جهود المصالحة مع تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين.

تم تقسيم الحركتين الرئيسيتين، حماس وفتح، منذ عام 2007 وفشلت محاولات المصالحة المتكررة، لذا كانت التوقعات بشأن اجتماع اليوم الواحد منخفضة.

وجاء الاجتماع وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تتخذ منها السلطة الفلسطينة مقرًا لها.

وتشن إسرائيل غارات شبه ليلية على مناطق فلسطينية من القطاع فيما تقول إنه محاولة للقضاء على التشدد وخاصة في المناطق التي لا تتمتع فيها القوات التابعة للسلطة الفلسطينية بموطئ قدم.