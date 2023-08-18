استقالة مدير إدارة الطوارئ في ماوي لأسباب صحية وسط انتقادات شديدة بشأن تعامله مع أزمة الحرائق

هاواي لديها ما تعتبره أكبر نظام لصفارات الإنذار في الهواء الطلق في العالم. تم إنشاء النظام بعد موجات المد تسونامي عام 1946 التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصاً. يقول موقع النظام على الإنترنت إنه يمكن استخدام الصفارات للتنبيه من الحرائق.

استقال رئيس وكالة إدارة الطوارئ في ماوي - الذي واجه انتقادات شديدة لقراره عدم تفعيل صفارات الإنذار أثناء حرائق الغابات الأسبوع الماضي - لأسباب صحية.

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وعلى الرغم من ردود الفعل العنيفة على موقفه خلال أزمة الحرائق، دافع هيرمان أندايا عن عدم تفعيل صفارات الإنذار، قائلاً إن دقه كان من الممكن أن يصيب السكان بالذعر ويدفعهم للهرب باتجاه مناطق تشتعل فيها النيران.

وقال ريتشارد بيسين، عمدة مقاطعة ماوي، في بيان: "نظراً لخطورة الأزمة التي نواجهها، سأضع أنا وفريقي شخصاً في هذا المنصب الحيوي في أسرع وقت ممكن، وأتطلع إلى الإعلان عن هذا قريباً".

هاواي لديها ما تعتبره أكبر نظام لصفارات الإنذار في الهواء الطلق في العالم. تم إنشاء النظام بعد موجات المد تسونامي عام 1946 التي أودت بحياة أكثر من 150 شخصاً. يقول موقع النظام على الإنترنت إنه يمكن استخدام الصفارات للتنبيه من الحرائق.

وقالت المدعية العامة في هاواي آن لوبيز إن منظمة خارجية ستجري مراجعة "محايدة ومستقلة" لتقييم استجابة الحكومة للحرائق.

وقالت لوبيز في بيان "نعتزم النظر في هذا الحادث الخطير لتسهيل أي إجراء تصحيحي ضروري ولتعزيز الاستعداد للطوارئ في المستقبل".

وقالت إن التحقيق سيستغرق شهوراً على الأرجح.