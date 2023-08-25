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واشنطن تبدأ الشهر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16



أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النروج وهولندا والدنمارك بتزويد كييف عددا منها.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ "هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنكليزية" في تكساس في أيلول/سبتمبر قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.

وأتى تصريح المتحدّث الأميركي بعيد إعلان النروج أنّها ستزوّد أوكرانيا عددا من هذه المقاتلات الأميركية الصنع، لتصبح بذلك ثالث دولة تقطع تعهّدا مماثلا منذ سمحت واشنطن لحلفائها الغربيين بتزويد كييف هذا السلاح المتطور.

NEWS: U.S. Will Train Ukrainian F-16 Pilots, Ground Crews https://t.co/GXFH0dfNF5 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 25, 2023

ولم تكشف النروج عدد المقاتلات التي ستقدّمها لأوكرانيا، لكنّ الدنمارك قالت إنّها ستزوّد أوكرانيا 19 مقاتلة، بينما ستهبها هولندا، وفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 42 مقاتلة.

وبحسب الجنرال رايدر فإنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين يفترض أن يستغرق من خمسة إلى ثمانية أشهر، اعتماداً على مهاراتهم الحالية.

وأوضح المتحدّث أنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين على اللغة الإنكليزية قبل أن يبدأوا التدرّب على قيادة المقاتلات هو أمر ضروري "نظراً إلى التعقيدات وللمصطلحات الإنكليزية المطلوبة لقيادة هذه الطائرات".

AP

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستجري هذا التدريب لأنّه يتسحيل على الدنمارك وهولندا إدارة كلّ عمليات إعداد الطيّارين الأوكرانيين.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث الخميس مع زيلينسكي بشأن التدريب الأميركي للطيّارين الأوكرانيّين.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيسَين بايدن وزيلينسكي ناقشا بداية تدريب الطيّارين المقاتلين الأوكرانيّين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى على نقل طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بعد التدريب".