قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت مبكر من يوم الجمعة إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال زيلينسكي إنه شكر بايدن على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا والدعم خلال الصراع مع روسيا.

وقال في بيان "نثبت معا أن الحرية والاستقلال يستحقان القتال من أجلهما".

I spoke with @POTUS Joseph Biden and thanked him for his Independence Day greetings.



The U.S. took the lead in rallying global support for Ukraine. This crucial leadership enabled our struggle and bent the arc of history toward good.



Together, we prove that freedom and…