وزارة الدفاع الأميركية في أيلول/سبتمبر المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النروج وهولندا والدنمارك بتزويد كييف عددا منها
في الوقت الذي تستمر فيها التحقيقات وبحث الفرضيات التي فجرت طائرة مالك مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين تستمر الهجمات الأوكرانية بوتيرة متسارعة بواسطة مسيرات على أهداف روسية في شبه جزيرة القرم والعاصمة الروسية موسكو التي أعلنت إغلاق مطارين فيها بسبب هجمات طائرات من دون طيار
آخر تطورات الحرب الأوكرانية الروسية
بوتين يقدم تعازيه لأقارب ضحايا تحطم طائرة فاغنر.. ويصف بريغوجين ب "رجل موهوب ارتكب أخطاء"euronewsفي يوم واحد، قال مسؤولون روس إن طائرة خاصة تقل زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، "تحطّمت"، بينما أعلنت القيادة العسكرية إعفاء الجنرال سيرغي سوروفيكين من منصبه كقائد لقوات الجوفضائية في الجيش الروسي.
مطاران في موسكو يعلقان الرحلات الجوية بعد هجمات متكررة بطائرات مسيرة
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو علقا الرحلات الجوية في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وأفاد موقع بازا الإخباري الروسي أن سكان منطقتي تولا وكالوغا الروسيتين نشروا في وقت سابق منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن انفجارات سمعوها الليلة.
كما تعطلت الرحلات الجوية لفترة وجيزة يومي الثلاثاء والأربعاء في ظل هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 24, 2023
All airports in Moscow have been forced to shut down operations due to an imminent Ukrainian wave of drone attacks. pic.twitter.com/skPDLezPeY
واشنطن تبدأ الشهر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النروج وهولندا والدنمارك بتزويد كييف عددا منها.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ "هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنكليزية" في تكساس في أيلول/سبتمبر قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.
وأتى تصريح المتحدّث الأميركي بعيد إعلان النروج أنّها ستزوّد أوكرانيا عددا من هذه المقاتلات الأميركية الصنع، لتصبح بذلك ثالث دولة تقطع تعهّدا مماثلا منذ سمحت واشنطن لحلفائها الغربيين بتزويد كييف هذا السلاح المتطور.
NEWS: U.S. Will Train Ukrainian F-16 Pilots, Ground Crews https://t.co/GXFH0dfNF5— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 25, 2023
ولم تكشف النروج عدد المقاتلات التي ستقدّمها لأوكرانيا، لكنّ الدنمارك قالت إنّها ستزوّد أوكرانيا 19 مقاتلة، بينما ستهبها هولندا، وفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 42 مقاتلة.
وبحسب الجنرال رايدر فإنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين يفترض أن يستغرق من خمسة إلى ثمانية أشهر، اعتماداً على مهاراتهم الحالية.
وأوضح المتحدّث أنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين على اللغة الإنكليزية قبل أن يبدأوا التدرّب على قيادة المقاتلات هو أمر ضروري "نظراً إلى التعقيدات وللمصطلحات الإنكليزية المطلوبة لقيادة هذه الطائرات".
وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستجري هذا التدريب لأنّه يتسحيل على الدنمارك وهولندا إدارة كلّ عمليات إعداد الطيّارين الأوكرانيين.
وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث الخميس مع زيلينسكي بشأن التدريب الأميركي للطيّارين الأوكرانيّين.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيسَين بايدن وزيلينسكي ناقشا بداية تدريب الطيّارين المقاتلين الأوكرانيّين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى على نقل طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بعد التدريب".
روسيا تعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانيّة في القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسيّة فجر الجمعة أنّها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانيّة في القرم، متحدّثةً عن هجوم نادر على شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو عام 2014.
وقالت الوزارة على تلغرام "دُمّرت تسع مسيّرات... فوق أراضي جمهوريّة القرم. وتمّ تحييد 33 مسيّرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونيّة وقد تحطّمت من دون بلوغ هدفها".
ولم تُعط الوزارة معلومات عن أيّ إصابات أو أضرار نتيجة تدمير المسيّرات.
وكان حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف قد أفاد في وقت سابق بأنّ طائرات عدّة أسقِطَت قبالة شبه الجزيرة "في منطقة كيب تشيرسونيس" الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت أوكرانيا أنّ وحدات من قوّاتها الخاصّة شنّت عمليّة عسكريّة نوعيّة في شبه جزيرة القرم، مؤكّدة أنّها أدّت إلى مقتل جنود روس ورُفِع خلالها العلم الأوكراني.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتحدث مع بايدن
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت مبكر من يوم الجمعة إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال زيلينسكي إنه شكر بايدن على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا والدعم خلال الصراع مع روسيا.
وقال في بيان "نثبت معا أن الحرية والاستقلال يستحقان القتال من أجلهما".
I spoke with @POTUS Joseph Biden and thanked him for his Independence Day greetings.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2023
The U.S. took the lead in rallying global support for Ukraine. This crucial leadership enabled our struggle and bent the arc of history toward good.
Together, we prove that freedom and…