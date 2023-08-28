بقلم: Euronews

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي يوم الإثنين أنه تم إعدام ثلاثة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام في العراق لتورطهم في هجوم أسفر عن مقتل 323 شخصاً في بغداد في تموز/يوليو 2016 وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لدى استقباله، الإثنين، أهالي ضحايا "فاجعة الكرادة"، على اسم الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري على الحافلة الصغيرة، تنفيذ أحكام الإعدام بحق "ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين في جرائم إرهابية".

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وجاء في بيان صحافي صادر عن رئاسة الوزراء أن الأشخاص الثلاثة شُنقوا بسبب "مشاركتهم في الهجوم" الدامي وأنّ عمليات الشنق نُفذت مساء الأحد وصباح الإثنين.