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عاجل. العراق ينفذ عقوبة الإعدام بثلاثة مدانين في اعتداء جهادي في بغداد العام 2016

من عمليات إعدام سابقة في العراق [أرشيف]
من عمليات إعدام سابقة في العراق [أرشيف] Copyright AP
بقلم:  Euronews
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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي يوم الإثنين أنه تم إعدام ثلاثة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام في العراق لتورطهم في هجوم أسفر عن مقتل 323 شخصاً في بغداد في تموز/يوليو 2016 وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لدى استقباله، الإثنين، أهالي ضحايا "فاجعة الكرادة"، على اسم الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري على الحافلة الصغيرة، تنفيذ أحكام الإعدام بحق "ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين في جرائم إرهابية".

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وجاء في بيان صحافي صادر عن رئاسة الوزراء أن الأشخاص الثلاثة شُنقوا بسبب "مشاركتهم في الهجوم" الدامي وأنّ عمليات الشنق نُفذت مساء الأحد وصباح الإثنين.

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