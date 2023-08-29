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وفاة 20 شخصاً وإصابة عشرات جرّاء حوادث السير في العراق

الزوار الشيعة يجتمعون بين مرقد الامام الحسين وضريح الامام العباس
الزوار الشيعة يجتمعون بين مرقد الامام الحسين وضريح الامام العباس Copyright Hadi Mizban/AP
بقلم:  يورونيوز
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قضى ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، غالبيتهم زوّار إيرانيون، بحوادث سير وقعت في جنوب العراق يومي الإثنين والثلاثاء تزامناً مع توافد حشود غفيرة من الزوّار إلى مدينة كربلاء المقدّسة للطائفة الشيعية لإحياء ذكرى أربعينية الحسين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

ويشار إلى أنّ أربع حوادث مرورية وقعت يومي الإثنين والثلاثاء في واسط وذي قار، المحافظتين الحدوديتين مع إيران واللتين يعبرهما الزوار الإيرانيون في طريقهم إلى كربلاء، أسفرت عن مقتل 20 شخصًا وإصابة عشرات آخرين بجروح، حسب ما ورد في وكالة فرانس برس.

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وقال المدير العام لدائرة الصحة في واسط، الطبيب جبّار الياسري، Zنّه "قضى سبعة إيرانيين وأصيب بجروح ستّة، بينهم سائق الحافلة وهو عراقي الجنسية، جرّاء حادث سير أدّى لانقلاب واحتراق" الحافلة الصغيرة.

وأوضح أنّ الحادث وقع منتصف نهار الثلاثاء، على طريق رئيسي قرب بلدة بدرة غير البعيدة من الحدود مع إيران.

وشهد الطريق ذاته حادثًا، صباح الثلاثاء، قُتل فيه زائر إيراني وأصيب 14 شخصًا بجروح، بينهم خمس نساء، وفقًا للمتحدّث باسم دائرة الصّحة في واسط علي محمد العبودي.

وأتى هذان الحادثان غداة حادث وقع، يوم الإثنين، على الطريق نفسها وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص هم السائق العراقي وأربعة زوّار إيرانيين، بينهم امرأتان، وإصابة 21 شخصًا آخر بجروح، جميعهم زوّار إيرانيون وبينهم ستّ نساء، حسب ما أفاد عقيد في شرطة محافظة واسط.

وتشهد مدينة كربلاء الواقعة في وسط العراق توافد ملايين الزوّار إليها سنويًا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، أي مرور 40 يومًا على ذكرى واقعة الطف التي قُتل فيها ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة في العاشر من محرّم من عام 61 للهجرة (680 ميلادية).

Hadi Mizban/ The AP
مصلون مسلمون شيعة يتجمعون في مرقد الإمام الحسين خلال مواكب محرم في كربلاءHadi Mizban/ The AP

وتبلغ هذه المراسم ذروتها هذا العام في 5 و6 أيلول/سبتمبر المقبل، وقد تخلّلتها حتى اليوم حوادث طرق متكرّرة في بلد يعاني من تهالك في بناه التحتية.

وتشهد الطرق العراقية حوادث متكررة ناجمة خصوصًا عن تهالك البنى التحتية وعدم احترام السائقين قواعد السلامة والقيادة.

وبحسب تقرير أعدّته وزارة الصحة فقد قضى في حوادث السير في العراق في العام 2022 أكثر من 4900 شخص.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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