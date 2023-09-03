شاهد: نتنياهو يدعو إلى طرد طالبي اللجوء الأريتريين الذين شاركوا في أعمال عنف

بقلم: يورونيوز

جاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من الاحتجاجات الدموية، التي قامت بها مجموعات إريترية متنافسة جنوب تل أبيب، والتي خلفت عشرات الجرحى.

صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من موقفه بشأن ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها تل أبيب حيث دعا الحكومة إلى وضع خطة لترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من البلاد.

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وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من الاحتجاجات الدموية، التي قامت بها مجموعات إريترية متنافسة جنوب تل أبيب، والتي خلفت أكثر من 160 جريحا.

وقال نتنياهو: "ما حدث أمس تجاوز الخط الأحمر. إنها أعمال شغب، إنها سفك للدماء، هذه أعمال شغب لا يمكننا قبولها. ولذلك فإن أول شيء أقوم به هو تمنياتي بالشفاء لعناصر الأمن، الذين أصيبوا خلال محاولة استعادة النظام. ونطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري أعمال الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لمن شاركوا فيها".

أفراد من الشرطة الإسرائيلية ينهالون بالضرب على طالب لجوء أريتري بتل أبيب AP Photo/Ohad Zwigenberg

وأضاف نتنياهو: "أجد صعوبة في فهم سبب وجود مشكلة لدينا مع أولئك الذين يعلنون أنهم مؤيدون للنظام الإريتري، ولذلك فهم لا يستطيعون بالتأكيد المطالبة بوضع اللاجئين. أدعو الحكومة لإعداد تقرير كامل، وخطة محدثة لطرد المتسللين غير الشرعيين الآخرين من دولة إسرائيل، وهذا هو هدف اجتماع اليوم".

أصيب حوالى 12 طالب لجوء إريتريا برصاص الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب السبت بعدما حاولوا منع تجمع مؤيد للحكومة الإريترية، ما أدى إلى أعمال عنف حسب الشرطة ومصادر طبية.

واندلعت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب كان من المقرر أن تستضيف حدثا مؤيدا للحكومة الإريترية من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل.

طالب لجوء أريتري مغطى بجروحه بعد أن أصيب في احتجاجات في تل أبيب AP Photo/Ohad Zwigenberg

وتوافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية لمحاولة منع تنظيم الحدث، لكن الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن التجمع غير مرخص له وأمرت بإخلاء الموقع. ووفقا للشرطة فإن محتجين "ألقوا حجارة وألواحا خشبية" على عناصرها وقام بعضهم بتخريب متاجر في الحيّ.

وأفادت قوات الأمن أنها نشرت في مرحلة أولى تعزيزات واستخدمت وسائل لمكافحة الشغب، وأضافت في بيان أن "الشرطيين الذين كانوا يخشون على أرواحهم استخدموا الرصاص الحي ضد مثيري الشغب" مشيرة إلى إصابة 27 من عناصرها.

وقالت إنها أوقفت 39 شخصا "اعتدوا على شرطيين ورشقوهم بالحجارة"، وكان بعضهم يحمل "أسلحة ورذاذ الفلفل ومسدسات صاعقة".

وأعادت أعمال العنف التي وقعت يوم السبت إلى الواجهة قضية المهاجرين، التي قسمت إسرائيل منذ فترة. ويأتي ظهورها من جديد في الوقت، الذي تشهد فيه إسرائيل انقساما بشأن خطة نتنياهو للإصلاح القضائي. ويشير المؤيدون إلى قضية المهاجرين كسبب لضرورة كبح جماح المحاكم، قائلين إنها تقف في طريق طرد المهاجرين.