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سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاماً بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والرزراعة

بائع يبيع الأرز في متجر بمدينة كويزون بالفلبين، 14 أغسطس 2023.
بائع يبيع الأرز في متجر بمدينة كويزون بالفلبين، 14 أغسطس 2023. Copyright Aaron Favila/ AP.
بقلم:  يورونيوز
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بلغت أسعار الأرز في آب/أغسطس أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاماً مع ارتفاعها بنسبة 9,8 %، بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند على ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

في المقابل، سجلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها تراجعاً طفيفاً الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب.

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وأوضحت الفاو في تقريرها الشهري أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 9,8 % مقارنة بتموز/يوليو "ما يعكس الاضطرابات المسجلة بعد حظر الهند صادرات الأرز الأبيض".

وأضافت المنظمة القول: "الغموض الذي يلف مدة الحظر ومخاوف من القيود على التصدير دفعت الأطراف الفاعلة الرئيسية في سلسلة التوريد، على الاحتفاظ بمخزوناتها وإعادة التفاوض بشأن العقود، أو التوقف عن تقديم عروض أسعار ما حصر التجارة بكميات صغيرة وبعقود بيع متفق عليها سابقاً".

ويشكل الأرز غذاءً أساسياً في العالم وارتفعت الأسعار في الأسواق العالمية بشكل كبير جراء جائحة كوفيد-19 وتداعيات ظاهرة إل نينيو المناخية على الانتاج.

وكانت الهند قد أعلنت في تموز/يوليو حظراً على صادرات الأرز الأبيض غير البسماتي الذي يشكل ربع المجموع.

وقالت وزارة شؤون المستهلكين والأغذية في الهند يومها إن الخطوة تهدف إلى "ضمان توافر (الأرز) بشكل مناسب" و"تخفيف الارتفاع في الأسعار في السوق المحلية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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