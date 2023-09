شاهد.. كيم جونغ أون وجولةٌ في مصنع للطيران بأقصى الشرق الروسي

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ينظر إلى قمرة قيادة طائرة عسكرية أثناء زيارته لمصنع طائرات مقاتلة في كومسومولسك - روسيا. 2023/09/15 - Copyright AP/The governor of the Russian far eastern region of Khabarovsky Krai region Mikhail Degtyarev telegram channel