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مقتل كندي وإسبانية ينشطان بمجال الإغاثة في أوكرانيا

قُتل كندي وإسبانيّة ينشطان في مجال الإغاثة، قرب باخموت في شرق أوكرانيا، في هجوم نسبته كييف الأحد إلى القوّات الروسيّة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانيّة إنّ الجيش الروسي قتل الإسبانيّة إيما إيغوال والكندي أنتوني إيهنات اللذين كانا يعملان لصالح منظّمة "الطريق إلى الإغاثة" غير الحكوميّة. وكانت إيغوال (32 عاما) مديرة المنظّمة وشاركت في تأسيسها.

وذكرت المنظّمة أنّ الهجوم وقع صباح السبت في تشاسيف يار، قرب باخموت.

وأضافت "إثر إطلاق نار مباشر، انقلبت الآليّة واندلعت فيها النار".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الأحد إنّ "هذا القصف الروسي يُظهر مرّة أخرى مدى قرب الحرب من جميع مواطني العالم"، مُندّدًا بهذا "الهجوم من جانب الإرهابيّين الروس على سيّارة متطوّعين".