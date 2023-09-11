تقع منطقة بيلغورود في غرب روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.
أعلنت روسيا الاثنين أنّها أسقطت طائرتين أوكرانيّتين بلا طيّار فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبّب ذلك في إصابات.
وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "أنظمة الدفاع الجوّي المُناوبة دمّرت طائرتين بلا طيّار فوق أراضي منطقة بيلغورود نحو الساعة 01,20 بتوقيت موسكو (22,20 ت غ الأحد)".
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موسكو تعلن فوز حزب "روسيا الموحدة" بزعامة بوتين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها روسيا
أعلنت مفوضية الانتخابات الروسيّة الأحد فوز حزب "روسيا الموحّدة" الموالي للكرملين في انتخابات محلّية أجريت في أربع مناطق أوكرانيّة ضمّتها موسكو، وهو اقتراع رفضته كييف.
وقال مسؤولون عيّنتهم روسيا، وكذلك مفوضية الانتخابات، إنّ الناخبين في المناطق الجنوبيّة والشرقيّة التي تُسيطر عليها القوّات الروسيّة جزئيا في أوكرانيا دعموا بغالبيّة ساحقة حزب "روسيا الموحّدة"، زاعمين أنّ الحزب فاز في كلّ منطقة بأكثر من 70% من الأصوات.
مقتل كندي وإسبانية ينشطان بمجال الإغاثة في أوكرانيا
قُتل كندي وإسبانيّة ينشطان في مجال الإغاثة، قرب باخموت في شرق أوكرانيا، في هجوم نسبته كييف الأحد إلى القوّات الروسيّة.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانيّة إنّ الجيش الروسي قتل الإسبانيّة إيما إيغوال والكندي أنتوني إيهنات اللذين كانا يعملان لصالح منظّمة "الطريق إلى الإغاثة" غير الحكوميّة. وكانت إيغوال (32 عاما) مديرة المنظّمة وشاركت في تأسيسها.
وذكرت المنظّمة أنّ الهجوم وقع صباح السبت في تشاسيف يار، قرب باخموت.
وأضافت "إثر إطلاق نار مباشر، انقلبت الآليّة واندلعت فيها النار".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الأحد إنّ "هذا القصف الروسي يُظهر مرّة أخرى مدى قرب الحرب من جميع مواطني العالم"، مُندّدًا بهذا "الهجوم من جانب الإرهابيّين الروس على سيّارة متطوّعين".
روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود
أعلنت روسيا الإثنين أنّها أسقطت طائرتين أوكرانيّتين بلا طيّار فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبّب ذلك في إصابات.
وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "أنظمة الدفاع الجوّي المُناوبة دمّرت طائرتين بلا طيّار فوق أراضي منطقة بيلغورود نحو الساعة 01,20 بتوقيت موسكو (22,20 ت غ الأحد)".
من جهته، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إنّ "نظامنا الدفاعي عمل في منطقة ياكوفليفسكي الحضريّة: أسقِطت طائرتان بلا طيّار. لا يوجد ضحايا"، مضيفًا أن الحطام سقط على طريق قرب مبنى سكني.
تقع منطقة بيلغورود في غرب روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.