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شاهد: مستشفى ميداني تركي لعلاج الناجين من فيضان ليبيا في درنة

المستشفى الميداني التركي
المستشفى الميداني التركي Copyright AP/AL MASAR TV
بقلم:  يورونيوز
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يعالج فريق من المسعفين الأتراك الناجين من الفيضانات في مدينة درنة الليبية الخميس، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا في عداد المفقودين.

وجرف الطوفان عائلات بأكملها مساء الأحد في شرق ليبيا، وكانت درنة الأكثر تضررا. وأكد مسؤولو الصحة وفاة 5500 شخص على الأقل، فيما يقدر فقدان حوالى 9000 شخص.

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وأشار مسؤولون محليون إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير مما أُعلن عنه.

وأنشأ فريق الطوارئ التركي مستشفى ميداني لتلقي المصابين في مدينة درنة، الأكثر تضرراً من فيضان إعصار دانيال.

بدأت المساعدات الدولية بالوصول في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى بنغازي، والتي تبعد 250 كيلومترا عن درنة.

وأرسلت تركيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر وتونس فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية.

المصادر الإضافية • أ ب

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