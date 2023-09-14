فيضانات ليبيا: آلاف القتلى والمفقودين وعشرات الآلاف من المشردين.. المحنة مستمرة

تستمر جهود فرق الإنقاذ بانتشال جثث الضحايا من بين الركام وتلك التي يلقيها البحر.
يواصل العالم إرسال المساعدات وفرق الإنقاذ والمستشفيات الميدانية إلى ليبيا بعد الكارثة التي اعقبت انهيار السدّين إثر إعصار دانيال.
وبينما تواصل الجهات الرسمية المختلفة في ليبيا الإعلان عن أعداد الضحايا والمفقودين، قالت الأمم المتحدة إن هذه الأرقام أولية. وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب الجثث.
قوافل المساعدات الإنسانية والطبية
قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إن الأردن أرسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية، كما أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية الأربعاء ابحار سفينة واقلاع طائرتين عسكريتين لنقل الخبراء والمعدات اللوجستية الأساسية.
وأقلعت بعد ظهر الأربعاء طائرة فرنسية تقل نحو أربعين مسعفا وعدة أطنان من المعدات الصحية منها مستشفى ميداني، متوجهة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات.
من جهته وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الذين فقدوا ديارهم، وفق وسائل إعلام حكومية.
مدينة درنة الليبية تعدّ ضحاياها بعد الفيضانات
تواصل مدينة درنة الليبية الخميس تعداد ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.
وأعلنت المفوضية الأوروبية إرسال مساعدة من ألمانيا ورومانيا وفنلندا إلى المدينة الواقعة على سواحل شرق ليبيا.
وصرف الاتحاد الأوروبي أيضا مبلغا أوليا بقيمة 500 ألف يورو فيما أعلنت بريطانيا مساعدة أولية بقيمة 1,16 مليون يورو لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لليبيين.
تركيا ترسل لليبيا مساعدات جديدة تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية
أعلنت تركيا مساء الأربعاء أنّها أرسلت إلى ليبيا، حيث أوقعت فيضانات غير مسبوقة آلاف القتلى، مساعدات طبّية جديدة تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبيّة إضافية.
وقالت وزارة الصحة التركية في بيان "سنرسل هذا المساء 148 شخصاً إضافياً على متن سفينة ستغادر ميناء إزمير السنجق (غرب)".
وأضافت أنّ السفينة محمّلة بـ"مستشفيين ميدانيّين مجهّزين بالكامل وستّ وحدات للتدخّل في الحالات الطارئة وعشر سيارات إسعاف" وأكثر من 12 عربة طوارئ.
وذكّرت الوزارة في بيانها بأنّ تركيا كانت من أوائل الدول التي بادرت الثلاثاء إلى التحرّك لمساعدة ليبيا بعد النكبة التي حلّت بشرق هذا البلد ولا سيّما بمدينة درنة.
تعليق دوام المدارس في ليبيا
أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية تعليق الدراسة لمدة 10 أيام اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها إن قرار تعليق الدراسة يأتي تضامنا مع الطلبة في المناطق المنكوبة شرق البلاد
بريطانيا تقدم مساعدات إلى ليبيا بمليون جنيه إسترليني
أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم حزمة أولية قيمتها مليون جنيه إسترليني لدعم ليبيا في مواجهة آثار الفيضان الناجم عن العاصفة المتوسطية.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان إنها تعمل مع شركاء موثوق بهم على الأرض لتحديد الاحتياجات الأساسية بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية.
وأكدت الخارجية البريطانية أن الدعم المقدم سيوجه لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات بمن فيهم النساء والأطفال والنازحين.
خبراء: الفوضى السياسية زادت من تفاقم أزمة فيضانات ليبياeuronewsيرى خبراء أن ارتفاع حرارة البحار والفوضى السياسية وتهالك البنى التحتية فاقمت تبعات الفيضانات المدمرة التي أودت بأكثر من 2300 شخص في ليبيا.
30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة (المنظمة الدولية للهجرة)
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص شرّدوا بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة الليبية مخلّفة آلاف القتلى بحسب السلطات.
وأوضحت في تقرير حول الوضع في شرق ليبيا بعدما تعرضت للعاصفة "دانيال" ليل الأحد الاثنين أن "30 ألف شخص على الأقل شرّدوا في درنة".