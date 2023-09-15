شاهد: طاقم الكوارث والطوارئ التركي في ليبيا يساعد في البحث والإنقاذ بعد فيضانات درنة

بقلم: يورونيوز

أجلت السلطات الليبية السكان من مدينة غمرتها المياه الجمعة، وفرضت قيودا على الوصول إليها، فيما قام عمال البحث بالتنقيب في الطين والمباني المجوفة بحثا عن أشخاص مفقودين حيث يُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم جراء الفيضانات.

نشرت وكالة الكوارث والطوارئ التركية عدة فيديوهات لأعضاء فرقها الناشطة على الميدان في ليبيا حيث تشارك في المساعدة في أعمال البحث والإنقاذ بعد أن تسببت عاصفة البحر المتوسط "دانيال" في فيضانات مميتة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

اعلان

وقد أظهرت العديد من اللقطات عناصر مديرية إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وهم يخوضون في المياه أثناء جهودهم بعمليات البحث.

وكانوا محاطين بأكوام من المعادن والأخشاب والسيارات المغمورة وكل ما جرفته مياه الفيضانات خلال قيامهم بتقييم الأضرار في المناطق المنكوبة والمتضررة من الكارثة.

أجلت السلطات الليبية السكان من مدينة غمرتها المياه الجمعة، وفرضت قيودا على الوصول إليها، فيما قام عمال البحث بالتنقيب في الطين والمباني المجوفة بحثا عن أشخاص مفقودين حيث يُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم جراء الفيضانات، التي أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

ووجهت السلطات الليبية تحذيرات من الأمراض والمتفجرات التي تنقلها المياه والتي من المحتمل أن تحصد المزيد من الأرواح.

للتذكير، فقد ساهمت هذه الكارثة في خلق "وحدة" نادرة حيث سارعت الوكالات الحكومية في جميع أنحاء ليبيا لمساعدة المناطق المتضررة.