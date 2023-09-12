الوضع "خارج السيطرة" في ليبيا.. إعصار دانيال يخلف الآلاف من القتلى والمفقودين

بقلم: يورونيوز

تباينت التقارير الواردة من ليبيا بشأن عدد القتلى الذين لقوا حتفهم جرّاء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق البلاد خلال الأيام الماضية بعدما اجتاحت العاصفة "دانيال" البحر المتوسط وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.

وأظهرت صور التقطها سكان في المنطقة المنكوبة سيولا وحلية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه.

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وفي حديثه لقناة "المسار" التلفزيونية الليبية، قال رئيس حكومة شرق البلاد أسامة حماد إن هناك "أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين" في مدينة درنة وحدها، لكنها أرقام لم تؤكدها أي مصادر طبية ولا أجهزة الطوارئ.

وقال المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري مساء الاثنين إن عدد القتلى "في مدينة درنة فقط تجاوز الـ2000 فقيد نترحم على أرواحهم الطاهرة ولا زال هناك في درنة آلاف المفقودين من 5000 إلى 6000 مفقود وهذا الرقم قابل الىن للزيادة وبشكل كبير جداً".

وأضاف المسماري بأن انهيار سدين في جنوب درنة أدى إلى انتشار كميات كبيرة من مياه الفيضانات أدت إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر.

كذلك قال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من قبل البرلمان في طبرق بشرق البلاد، عثمان عبد الجليل، في تصريحات إعلامية إن الوفيات قد تجاوزت ألفي قتيل أغلبهم في مدينة درنة.

وقال عبدالجليل للـ"مسار" إن السلطات فقدوا الاتصال بغرفة الطوارئ في درنة منذ الثالثة والنصف من صباح الثلاثاء.

وقال بدر الدين التومي، رئيس الفريق الحكومي للطوارئ بحكومة الوحدة الوطنية بغرب ليبيا إن ما بين 1800 و1900 شخص قد قتلوا بحسب تقديرات أولية نتيجة انهيار سدين في درنة.

أعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة "منطقة منكوبة" الاثنين.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في بيان "خلال هذه الأوقات التي تمر بها بلادنا الحبيبة وما تمر به مناطق برقة وخاصة مدن درنة وشحات والبيضاء نتيجة الفيضانات الكارثية وما تسببت به من خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات وتضرر للبنية التحتية والمرافق العامة بشكل كبير (...) نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس "أنا متضامن مع الشعب الليبي الذي يعاني جراء فيضانات رهيبة. تقدّم فرنسا تعازيها لأسر الضحايا وتحشد الموارد من أجل تقديم مساعدة طارئة".

أُعربُ عن تضامني مع الشعب الليبي الذي تواجه بلاده فيضانات مريعة. وتتقدم فرنسا بالتعازي إلى أُسر الضحايا وتحشد الموارد لتقديم المساعدة الطارئة. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2023

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن "تعاطفه وتعازيه" للمتضررين من الفيضانات، قائلا إن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية للمساعدة في جهود الإغاثة.

Our sympathies and condolences to Libyans affected by devastating floods. We are consulting with @un partners and Libyan authorities on how the United States can best support ongoing relief efforts. https://t.co/GZyOOLnjOD — Matthew Miller (@StateDeptSpox) September 12, 2023

ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الأقل بأنها "شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة".

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ضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

كما نشرت فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على مسافة نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وتقع المدينة التي تعد 100 ألف نسمة في وادي نهر يحمل الاسم نفسه.

ويضم شرق ليبيا حقول ومحطات النفط الرئيسية. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط "حالة التأهب القصوى" وإيقاف الرحلات الجوية" بين مواقع الإنتاج التي انخفض نشاطها بشكل كبير.

وضع كارثي

وأعلن مسعود فقدان سلطات شرق ليبيا "الاتصال بتسعة جنود خلال عمليات الإنقاذ في درنة".

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ووصف مسؤول في المجلس البلدي لمدينة درنة الوضع بأنه "كارثي" و"خارج عن السيطرة" ويتطلب "تدخلا عاجلا محليا ودوليا"، وذلك في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" المحلية. وأكد انهيار أربعة جسور في المدينة وسقوط مبنيين.

ويعتقد أن الآلاف لا يزالون عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها فيما تحاول فرق الإنقاذ مدعومة من الجيش، الوصول إليهم لتقديم المساعدة.

وتشهد ليبيا، مالكة أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتحكم البلاد منذ أكثر من سنة حكومتان متنافستان: واحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى في الشرق يرأسها أسامة حمّاد بتكليف من البرلمان ودعم من المشير خليفة حفتر.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في غرب البلاد بثه التلفزيون الإثنين أعلن الدبيبة "الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام"، مؤكدا "وحدة جميع الليبيين" في مواجهة هذه الكارثة.

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وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على منصة إكس الإثنين أنها "تراقب من كثب حالة الطوارئ الناجمة عن ظروف طقس قاسية في المنطقة الشرقية للبلاد".

The United Nations in Libya is closely following the emergency caused by severe weather conditions in the eastern region of the country. We express our heartfelt condolences to the families of those who have lost their lives and our thoughts for all people affected. pic.twitter.com/KahuA1P4g9 — UNSMIL (@UNSMILibya) September 11, 2023

وقدمت تعازيها بالضحايا وقالت إنها "على استعداد لدعم جهود السلطات المحلية والبلديات في الاستجابة لهذه الحال الطارئة وتقديم مساعدة إنسانية عاجلة".

كذلك قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، تعازيه للشعب الليبي.

أضم صوتي إلى صوت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في التعبير عن حزني العميق إزاء الدمار الذي سببه الإعصار والفيضانات في شرق ليبيا. فقد الكثيرون أحباءهم ومنازلهم ومصادر عيشهم. تقف أسرة الأمم المتحدة في ليبيا إلى جانبكم، وتعبر عن تضامنها معكم في هذه الأوقات العصيبة. https://t.co/mHISFF3lGd — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 11, 2023

كما قدّم السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تعازيه وعبر عبر منصة إكس ايضا عن "تضامنه مع الشعب الليبي في هذه المحنة".

وفي مصر المجاورة، دعت السلطات إلى توخي الحذر على الساحل الشمالي المتاخم لشرق ليبيا، وأعلنت أنها بدأت الاستعدادات للحد من تأثير العاصفة دانيال. وتتوقع أجهزة الأرصاد هطول أمطار غزيرة لثلاثة أيام.