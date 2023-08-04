إردوغان لا يزال يأمل بأن يزور بوتين تركيا في آب/اغسطس

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة إنه لا يزال يأمل أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا في آب/اغسطس فيما تبذل أنقرة جهودا لإحياء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي انسحبت منها روسيا.

وأوضح إردوغان لصحافيين بعد صلاة الجمعة في أحد مساجد اسطنبول "لا موعد محددا بعد لكن وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات يجريان محادثات".

وأضاف "أظن أن الزيارة ستحصل في آب/اغسطس".

ولعبت تركيا دورا محوريا في مبادرة البحر الأسود التي توقفت الآن. وسمحت هذه الاتفاقية بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل آمن.

وانتهت مفاعيل الاتفاقية التي ابرمت في تموز/يوليو 2022 برعاية أنقرة والأمم المتحدة، الشهر الماضي بعد رفض موسكو تجديدها.

وحث إردوغان نظيره الروسي الأربعاء في اتصال هاتفي عدم تصعيد التوتر بعدما ضربت موسكو منشآت حيوية لتصدير الحبوب في أوكرانيا.

والجمعة قال إردوغان انه يوافق روسيا الرأي حول ضرورة إرسال صادرات حبوب إلى أقل دول إفريقيا نموا.

وأكد "سنحول حبوب البحر الأسود إلى دقيق وننقلها إلى دول إفريقيا الفقيرة والأقل نموا".

وأعلن إردوغان الشهر الماضي خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بوتين قد يزور تركيا في آب/اغسطس.

لكن موسكو انزعجت عندما عاد زيلينسكي من اسطنبول ومعه خمسة من قادة كتيبة آزوف الأوكرانية كان يفترض أن يبقوا في تركيا حتى نهاية النزاع بموجب اتفاق لتبادل الأسرى مع موسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف يومها إن ما حصل "انتهاك مباشر" للاتفاق مع تركيا.

وأبقت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا منذ بدء النزاع.

ونأت تركيا بنفسها عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لكنها مدت أوكرانيا بأسلحة.