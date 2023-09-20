شركات ناشئة وعلاجات بديلة.. كيف تستثمر قطر في القطاع الصحي؟

في هذه الحلقة من قطر 365، تتابع "يورونيوز" مدى نجاح قطر في تحفيز الابتكار في نظام الرعاية الصحية الخاص بها.

منذ عام 2017، ضخت قطر أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في قطاعها الصحي، ويشمل ذلك دعم الشركات الناشئة التي تستفيد من أحدث التقنيات لجعل الرعاية الصحية في متناول الجميع.

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Avey هو تطبيق الرعاية الصحية الشامل، وتم إنشاؤه في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتم إطلاقه من قبل شركة قطرية ناشئة في عام 2017.

واليوم، يستخدم التطبيق أكثر من 1.2 مليون شخص في 175 دولة. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يتمتع Avey بوظيفة التشخيص الذاتي، ويربط المستخدمين بالأطباء في جميع أنحاء العالم، وهو أيضًا صيدلي عبر الإنترنت.

ويشرح المؤسس والرئيس التنفيذي للتطبيق الدكتور محمد حمود أن "العمل اليوم جارٍ لجعل التطبيق يتكلم؛ فمثلًا يمكنك أن تقول "مرحبًا Avey أنا أعاني من صداع اليوم. هل يمكنك أن تخبرني لماذا؟"، فيقوم حينها التطبيق بترجمة الكلام إلى نص، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليله وإعطاء التشخيص المرضي".

تطبيق Avey Avey

وهذا يعني أنه طالما أن الشخص لديه هاتف ذكي، فإذا لم يكن على ما يرام، فيمكنه الوصول إلى التشخيص الطبي دون الاضطرار إلى الخروج من المنزل. قد يقول البعض إن شركة Avey تلغي الحاجة إلى العيادات البدنية، لكن الشركة تقول إنها تُحدث ثورة في الرعاية الصحية ببضع خطوات فقط.

ويقول حمود: "يمكن لتطبيق Avey أن يطابق حالتك مع الطبيب الأنسب للحالة ويربط بينك كمريض والطبيب، ويصف لك الدواء. إنها الرحلة الكاملة من الألف إلى الياء".

تعد شركة Avey مجرد واحدة من قصص النجاح العديدة التي نتجت عن برنامج الابتكار والاحتضان التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ساعدت المنظمة في طرح العديد من الأفكار والمنتجات في السوق من خلال دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب. تستمر الشراكة، والخطوة التالية هي توسيع نطاق أعمالها.

الغوص في أعماق خلايانا

تعتبر دراسة الحمض النووي البشري مهمة جدًا لفهم الأمراض التي تصيب الإنسان وتشخيصها في نهاية المطاف. وفي قطر، يعمل العلماء والباحثون باستخدام أحدث التقنيات لفهم إطارنا الجيني بشكل أفضل.

يقع مختبر Omics Core في مستشفى النساء والأطفال في الدوحة. يمتلك مركز الأبحاث أنظمة يمكنها المساعدة في استخراج الحمض النووي/الحمض النووي الريبي (RNA) من مجموعة من أنواع العينات بما في ذلك عينات اللعاب والدم.

يحتوي على برامج للتنميط الجيني للحمض النووي، والتنميط النووي الجزيئي، والتعبير الجيني، وتسلسل الخلية الواحدة، بالإضافة إلى القدرات المرتبطة بتحليل البيانات.

عالم في مختبرات أبحاث Omics الأساسية يقوم بتحليل الخلايا يورونيوز

في عام 2003، تم إصدار المسودة الأولى لمشروع الجينوم البشري. بدأ المشروع أبحاثه في عام 1990، وكان هدفه رسم خريطة لجميع تسلسلات الحمض النووي للجينوم البشري. لكن المسودة الأولية كانت تمتلك 92% فقط من إجمالي الجينوم البشري. ولكن مع التوسع التكنولوجي، تم سد هذه الفجوة البالغة 8%.

وتقول الدكتورة سارة تومي، المديرة المشرفة على العملية: "هذا يعني أننا نعرف الآن التسلسل الكامل للجينوم البشري. نحن نعرف التسلسل الدقيق للثلاثة مليارات زوج أساسي عبر 23 كروموسومًا في الجينوم البشري. لذلك، أصبح الجينوم البشري الآن بلا فجوات."

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وتوضح الدكتورة تومي أن العمل الذي تم إنجازه في مختبرات Omics Core ساهم في سد هذه الفجوة المعرفية، ويساعدنا الآن على فهم كيفية تأثير المتغيرات المكتشفة حديثًا على الصحة والأمراض.

وتضيف: "هذا أمر قيم للغاية لأن هذه المعلومات يمكن أن تساعد أيضًا في فهم كيفية اختلاف الجينوم البشري وأيضًا فهم كيفية تأثير المتغيرات المكتشفة حديثًا على الصحة والأمراض."

تقويم العمود الفقري: تخفيف للألم

الشركات الناشئة ليست الوحيدة التي تغير وجه الطب الحديث. فقد شهدت قطر ارتفاعًا في الطلب واستخدام العلاجات التكميلية والبديلة. يكمل المزيد من الأشخاص علاجات شاملة للعمل جنبًا إلى جنب مع الأدوية التقليدية.

بابر رحيل هو مدرب شخصي ويمارس التمارين الرياضية بانتظام. لم يكن قد رأى معالجًا لتقويم العمود الفقري من قبل، وعلى الرغم من تحفظاته الأولية، إلا أنه يقول إن العلاج في حد ذاته ليس مؤلمًا.

ويقول: "بعد موعدي الأولي مع الدكتور مجدي، لاحظت اختلافًا كبيرًا في توازني. أصبح كتفي أكثر توازناً. وبعد ذلك، عندما ذهبت للتدريب في ذلك الأسبوع، لم أشعر بأي إزعاج في كتفي على الإطلاق".

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الدكتور مجدي أبو دية يورونيوز

تعد العلاجات بتقويم العمود الفقري من البدائل الشائعة للطب التقليدي، ويقال إن آثارها الجانبية قليلة، إن وجدت.

فقد أثبت التلاعب اليدوي بمحاذاة العظام أنه يقلل بعض الأعراض ويخفف بعض الآلام المزمنة.

الـ Ayurveda: تقنية الشفاء من العصور القديمة

هناك علاج بديل شائع آخر للطب التقليدي وهو النهج الهندي الشمولي القديم المعروف باسم Ayurveda، وهو ليس مجرد تدليك بل هي أسلوب حياة.

من أجل سد الفجوة بين الطب التقليدي والطب التكميلي، تم تصميم علاجات Ayurveda والعلاج بتقويم العمود الفقري للمساعدة في تخفيف الألم وتحقيق التوازن في الجسم.

علاج الـ Ayurveda يورونيوز

يعد مركز العلاج في الدحيل أول منشأة معتمدة من الحكومة في البلاد، كما أن ريشمي فيجاياكومار هو أول طبيب يحصل على ترخيص في قطر.

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ويشرح ريشمي فيجاياكومار، طبيب الأيورفيدا في المركز: "لدينا علاجات للعديد من الأنواع المختلفة من المشكلات الصحية ويمكن التعامل مع كل هذه المشكلات الصحية بطريقة طبيعية وشاملة، كما تعلمون، إزالة السبب الجذري للمشكلة".

بدءًا من إنشاء نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة وحتى التواجد في طليعة أبحاث علم الوراثة، تتطلع قطر دائمًا إلى ضخ أفكار جديدة في صناعة الرعاية الصحية سريعة التغير.