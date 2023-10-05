مصادر فلسطينية: مقتل فلسطينييْن برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينييْن بالقرب من مدينة طولكرم، في عملية وصفتها مصادر إسرائيلية بـ"شلّ" حركة فلسطينييْن في قرية شوفة "في أعقاب إطلاق النار باتجاه سيارة إسرائيلية".

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قتل فلسطينيان صباح الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية شوفة شمال الضفة الغربية المحتلة حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. من جهته أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عن "شل حركة" فلسطينيَّين في قرية شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم "في أعقاب إطلاق النار باتجاه سيارة إسرائيلية".

وأضاف البيان "تعرّف الجيش على السيارة المشبوهة وجرى اشتباك مع الجنود وبعد تبادل إطلاق النار تم شل حركة الإرهابيَّين". وتابع "عُثر داخل السيارة على بندقية إم 16 ومخازن ذخيرة".

ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية أن "الشهيدين هما عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً) وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً)".

وفي حادث منفصل، ذكر الجيش الإسرائيلي إصابة خمسة من قوات حرس الحدود في مخيم نور شمس بطولكرم، إصابة ثلاثة منهم خطيرة. وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود "أصيب خمسة من ضباط شرطة حرس الحدود الإسرائيلية خلال نشاط عملياتي في مدينة طولكرم في وقت سابق من اليوم الخميس".

وأضاف البيان "قامت قوات الجيش وشرطة الحدود الإسرائيلية بعمليات لمكافحة الإرهاب في مخيم طولكرم، ألقت خلالها القبض على مشتبه به". وتابع "خلال العملية تم التحريض وتبادل إطلاق النار وقام المهاجمون بإلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص الحي".

وأوضح أن "العبوة الناسفة انفجرت أثناء خروج القوات من المنطقة مما أدى إلى إصابة خمسة من ضباط حرس الحدود الإسرائيليين، ثلاثة منهم جروحهم خطيرة واثنان جروحهم طفيفة إلى متوسطة".

وتتصاعد أعمال العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ العام الماضي وخصوصا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وأدت أعمال العنف هذا العام إلى مقتل ما لا يقل عن 245 فلسطينيا و32 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.