لماذا يغادر آلاف اليهود مجتمع المتدينين المتطرفين في إسرائيل؟

بقلم: يورونيوز

في قلب النسيج الديني في إسرائيل، تتكشف ثورة هادئة. فالآلاف يغادرون المجتمع اليهودي المتطرف ليعتنقوا الفردية ويحققوا ذاتهم حسب رأيهم.

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يقال عن إسرائيل إنها أمة تنجرف على الدوام إلى الحماسة والصراع الديني. ومع ذلك، فمن اللافت أن جزءًا كبيرًا من سكانها علمانيون، وحتى مجتمعها المتديّن المتطرف المعزول أصبح يفقد باستمرار أعضاء سئموا من القواعد الدينية الصارمة.

في كل عام، يغادر حوالي 4000 شخص في إسرائيل – واحد من كل سبعة طلاب يتخرجون من نظام التعليم الحريدي – المجتمع اليهودي المتطرف، وفقًا لمنظمة Out For Change، وهي منظمة تساعد الإسرائيليين الحريديم السابقين على الاندماج في المجتمع والقوى العاملة.

وهذا الرقم يتزايد كل عام، على الرغم من أن معدل الولادات لدى اليهود المتشددين يبلغ 6.5 طفل لكل امرأة.

تمار شبتاي تقف لالتقاط صورة في منزلها في ميفاسيريت صهيون بالقرب من القدس، الأربعاء، 30 أغسطس 2023. Ohad Zwigenberg/

"إنه مجتمع مغلق للغاية"

ومن بين أولئك الذين اختاروا المغادرة تمار شبتاي التي غامرت بجرأة خارج حدود تربيتها المتدينة المتطرفة، واختارت طريقًا أكثر تنوعًا وليبرالية، يتميز بوشمها الفريد الذي يقول: "لا أعرف".

"إنه مجتمع مغلق للغاية. إن حياة المجتمع هي في الواقع العنصر الأكثر أهمية هناك. يقول شبتاي: "كونك مثل أي شخص آخر، كل شخص في نفس المكان، يفعل نفس الشيء، لا يوجد أي مجال لكونك فردًا، هناك مساحة محدودة للغاية".

خلال العقدين الأولين من حياتها، اتبعت القواعد.. حافظت على السبت، وتناولت طعام الكوشر وارتدت ملابس محتشمة تمامًا كما توقع مجتمعها الأرثوذكسي المتطرف في القدس.

لكن في السنوات الثماني الماضية، تركت شبتاي، التي تبلغ من العمر الآن 29 عامًا، كل ذلك وراءها. تريد شبتاي أن تظل متدينًة، ولكن ليس متطرفًة.

“المجتمع اليهودي المتطرف.. أدركت فجأة أنه ليس ضروريًا، إنه ليس الأفضل، إنه ليس جيدًا بالنسبة لي. تقول: "إنه أمر رائع، لكن ليس علي أن أتكيف مع شيء أشعر بالازدحام الشديد في هذا المكان". وتضيف: "أنا أكثر تنوعا، وأكثر ليبرالية".

يواجه أولئك الذين يخرجون من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف تحديات كبيرة.

غالبًا ما تتجنب العائلات والمجتمعات أولئك الذين يرسمون مسارًا مختلفًا. وهناك التحدي الإضافي المتمثل في الفجوة التعليمية الواسعة.

الرغبة في تحقيق الذات

يقول نداف روزنبلات، مدير منظمة “من أجل التغيير”، وهي منظمة لليهود المتشددين سابقا: “بناء على بحثنا، فإن ظاهرة ترك العالم الحريدي ليست ظاهرة سياسية، وليست ظاهرة مناهضة للدين. وتعني الرجال والنساء.

"معظم أولئك الذين يسعون إلى ترك المجتمع الحريدي يريدون القيام بذلك لأسباب فردية، من الرغبة في تحقيق أنفسهم وليس بالضرورة من جوانب دينية أو لاهوتية، معظمهم لا يزال لديهم أنماط حياة دينية إلى حد ما ويستغرق الأمر بعض الوقت. لفهم وإعادة تعريف أنفسهم."

من بين مجموعة قليلة من اليهود الحريديم السابقين، لا يزال معظمهم يحتفظون بنوع من نمط الحياة الديني، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة Out For Change.

21% فقط ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون أنفسهم علمانيين؛ وقال 45% أنهم ما زالوا ملتزمين دينياً – ولكن ليسوا حريديم.

على الجانب الداخلي من معصم شبتاي الأيمن، ثمة وشم صغير يحمل الكلمات العبرية التي تعني "لا أعرف". فالوشم ليس فقط محظورًا وفقًا للعادات اليهودية، ولكن عدم اليقين الموجود في هذه العبارة لن يكون مشجعًا أيضًا.

"أنا منفتحة على أشياء جديدة عندما أقول - لا أعرف. أنا أتنفس ببطء. في الوقت الحالي، أنا مرتاحة جدًا بطريقتي الخاصة، لأنني لست من الحريديم، ولا أحب أن اُعرّف بأنني علمانية، ولم أكبر في هذا المجتمع، ولا أعرف هويتي."

"إنه يترك لي نطاقًا واسعًا ومرنًا. وحتى لو كنت أرغب في العودة أكثر إلى قيم الدين، فسوف يناسبني ذلك جيدًا، لا يعني ذلك أنني انغلقت على شيء ما.. إنه يجلب المفاجآت للحياة."