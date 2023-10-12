شاهد: الأردن يرسل طائرة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

بقلم: يورونيوز

انطلقت اليوم الخميس طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية من العاصمة الأردنية عمّان إلى قطاع غزة الفلسطيني.

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وقال حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إن المساعدات ستصل إلى غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وتحمل الطائرة عشرة أطنان من المعدات الطبية والأدوية، وهي الأولى التي ترسلها الأردن إلى غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي للقطاع في أعقاب الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية السبت الماضي.

من العريش وصول طائرة المساعدات الأردنية الاولى للاهل في غزة وكان في استقبالها السفير الأردني في مصر امجد العضايلة.#JHCOpic.twitter.com/FrIgpxnvos — JHCO (@_jhco) October 12, 2023

وأكد الشبلي أن الأردن سيرسل المزيد من الطائرات المحملة بالمساعدات لسكان غزة خلال الفترة المقبلة.

وقال: "اليوم سنرسل هذه الطائرة وهي عبارة عن مواد طبية تم التنسيق مع الجهات الرسمية هناك، وسيكون هناك إن شاء الله طائرات أكثر ومساعدات أكثر".

ويعد معبر رفح بين مصر وغزة الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل بين القطاع والعالم الخارجي.

منذ أن شنت حماس السبت هجوما مباغتا على اسرائيل ردت الدولة العبرية بقصف جوي مدمر للقطاع.

كما أعلنت إسرائيل فرض "حصار كامل" على غزة ومنعت وصول الغذاء والمياه والوقود والكهرباء الى القطاع الذي يقطنه 2,4 مليون فلسطيني.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن معبر رفح سيظل مفتوحاً لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتعرض المعبر خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضربات إسرائيلية مما قلل من قدرته على العمل.