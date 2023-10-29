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نتنياهو يلوم قادة جهازي الاستخبارات الدخلية والعسكرية بمنشور على منصة إكس فيمحوه تحت الضغط ثم يعتذر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب. 2023/10/28
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب. 2023/10/28 Copyright Abir Sultan/ABIR SULTAN
بقلم:  يورونيوز
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حتى هذه اللحظة يرفض نتنياهو الاعتراف بالمسؤولية عن الفشل في هجوم حماس المباغت وهو ما يثير جدلا كبيرا لاسيما وأن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس شاباك اعترفوا بمسؤوليتهم

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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد قادة أجهزة المخابرات الداخلية الإسرائيلية، قائلا إن (الشاباك) لم يحذره مما كانت تخطط له الفصائل الفلسطينية وحماس تحديدا، لتنفيذ هجوم السابع من تشرين الثاني/أكتوبر الحالي.

وكتب نتنياهو تعليقه على صفحته من موقع "إكس"، قبل أن يتراحع في وقت لاحق ويعتذر خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في تل أبيب، قال فيه "إنه يدعم جميع رؤساء الأجهزة الأمنية بالكامل".

وتسببت تعليقات نتنياهو التي نشرها في الساعة الأولى من صباح الأحد في خلاف داخل حكومة الحرب التي يترأسها، بسبب عدم تحمله المسؤولية عن إخفاق المخابرات بشأن هجوم يوم 7 أكتوبر، في حين أن كبار قادة المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات اعترفوا جميعا بإخفاقهم.

وبشأن إمكانية التحقيق بشأن هجوم 7 أوكتوبر وغيره من احداث أخرى فإن ذلك سيجرى بحسب مسؤولين إسرائيليين، ولكنهم أوضحوا أنهم سيركزون الآن على الحرب.

المصادر الإضافية • وكالات

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