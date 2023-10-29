EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

طوابير طويلة من أجل كسرة خبز.. الفلسطينيون في رفح يواجهون الحرب بمِعَد فارغة

فلسطينيون في رفح ينتظرون دورهم لشراء الخبز 29/10/2023
فلسطينيون في رفح ينتظرون دورهم لشراء الخبز 29/10/2023 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وتستمر بمحاذاة ذلك شاحنات المساعدات بالدخول عبر رفح لكنها، لا تتناسب مع حجم الأزمة.

اعلان

تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر حيث يفتقر السكان لأبسط مقومات الحياة والاحتياجات الأساسية من ماء وطعام وكهرباء.

الحرب على غزة التي دخلت أسبوعها الرابع ألقت بثقلها على الأهالي، الذين توزعوا بين قتلى ومصابين وباحثين عن لقمة العيش تارة وتحت الركام عن فرد من العائلة تارة آخرى.

يقف الناس منذ ساعات الفجر الأولى أمام أفران الخبز التي لم يطلها القصف الإسرائيلي الذي قصف عددا منها في أحياء مختلفة من غزة. 

أزمة الغذاء في القطاع جعلت الغزيين يتقاسمون رغيف الخبز، فلا شيء يكفي للجميع هنا. يقول صاحب أحد المخابز إن النازحين القادمين من بقية الأحياء وقلة الدقيق والحصار أسباب ولدت ضغطا علينا.

تستمر شاحنات المساعدات بالدخول من معبر رفح، لكنها تمثل نقطة في بحر من حجم احتياجات القطاع بحسب مسؤولين رسميين.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: فلسطينيون ينتشلون ذويهم من تحت أنقاض القصف الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة

الحرب على غزة: أكثر من 8 آلاف قتيل فلسطيني بينهم 3342 طفلا وإسرائيل تهدد بالإخلاء الفوري لمشفى القدس

العربات التي يجرها الحمير وسيلة نقل جديدة في غزة فرضها الحصار ومنع إدخال الوقود

الشرق الأوسط رفح - معبر رفح طوفان الأقصى غزة المساعدات الانسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني