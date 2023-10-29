طوابير طويلة من أجل كسرة خبز.. الفلسطينيون في رفح يواجهون الحرب بمِعَد فارغة

بقلم: يورونيوز

يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وتستمر بمحاذاة ذلك شاحنات المساعدات بالدخول عبر رفح لكنها، لا تتناسب مع حجم الأزمة.

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تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر حيث يفتقر السكان لأبسط مقومات الحياة والاحتياجات الأساسية من ماء وطعام وكهرباء.

الحرب على غزة التي دخلت أسبوعها الرابع ألقت بثقلها على الأهالي، الذين توزعوا بين قتلى ومصابين وباحثين عن لقمة العيش تارة وتحت الركام عن فرد من العائلة تارة آخرى.

يقف الناس منذ ساعات الفجر الأولى أمام أفران الخبز التي لم يطلها القصف الإسرائيلي الذي قصف عددا منها في أحياء مختلفة من غزة.

أزمة الغذاء في القطاع جعلت الغزيين يتقاسمون رغيف الخبز، فلا شيء يكفي للجميع هنا. يقول صاحب أحد المخابز إن النازحين القادمين من بقية الأحياء وقلة الدقيق والحصار أسباب ولدت ضغطا علينا.

تستمر شاحنات المساعدات بالدخول من معبر رفح، لكنها تمثل نقطة في بحر من حجم احتياجات القطاع بحسب مسؤولين رسميين.