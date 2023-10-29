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إسرائيل تدفع المدنيين إلى الجنوب



بينما القصف جار على قطاع غزة دونما هوادة، دعا الجيش الإسرائيلي الأحد المدنيين في غزّة إلى التوجّه نحو الجنوب، قائلا إنّ الجهود الإنسانية في تلك المنطقة من القطاع المحاصر "ستتوسّع"...بقيادة مصر والولايات المتحدة".

في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر أحكمت اسرائيل حصارها على غزة قاطعا عنه امياه والكهرباء والمواد الغذائية في حين أن القطاع حيث يقيم 2,4 مليون فلسطينين يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ تولي حركو حماس السلطة فيه في العام 2007.

منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت 84 شاحنة محملة مساعدات إنسانية من مصر إلى غزة، حسب الأمم المتحدة، في حين أن هناك حاجة إلى مئة شاحنة على الأقل يوميا، وفق المنظمة الأممية.

إلا ان الضربات الإسرائيلية تستمر باستهداف الجنوب أيضا إلى حيث انتقل مئات آلاف السكان المدنيين قرب الحدود المقفلة مع مصر. وقد عاد آلاف من الفلسطينيين باتجاه الشمال لعدم توافر مساكن ومساعدات في الجنوب على ما أفادت الأمم المتحدة.