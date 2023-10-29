ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي في اليوم 22 للحرب على غزة إلى أكثر من 8 آلاف قتيل وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ 7 أكتوبر في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته فصائل فلسطينية في غلاف القطاع وأسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 229 رهينة لدى الفصائل
اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف"، وأنه "مع الحصار العسكري المفروض، لا توجد أي استجابة إنسانية كافية ممكنة في الوقت الحالي. إلى ذلك بدأت خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجا إلى القطاع الأحد، بعد أن انقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.Nov hgj
آخر التطورات لحظة بلحظة في الحرب الإسرائيلية على غزة
إسرائيل عن انقطاع الاتصالات بغزة: نفعل ما هو مطلوب لحماية القوات
امتنع كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي عن الإفصاح عما إذا كانت إسرائيل هي المسؤولة عن انقطاع الاتصالات في غزة يوم الجمعة واكتفى بالقول إن إسرائيل ستفعل ما يلزم لحماية قواتها. وأدى انقطاع الاتصالات إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي طوال يوم الجمعة.
وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل عطلت خدمات الهاتف المحمول في بداية الهجوم البري الذي بدأ مساء الجمعة، قال الأميرال دانيال هاجاري "نفعل ما يتعين علينا القيام به لتأمين قواتنا كلما تعين علينا ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة وبقدر ما نحتاج إليه ولن نفصح عن المزيد بشأن هذا الأمر".
إسرائيل تدفع المدنيين إلى الجنوب
بينما القصف جار على قطاع غزة دونما هوادة، دعا الجيش الإسرائيلي الأحد المدنيين في غزّة إلى التوجّه نحو الجنوب، قائلا إنّ الجهود الإنسانية في تلك المنطقة من القطاع المحاصر "ستتوسّع"...بقيادة مصر والولايات المتحدة".
في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر أحكمت اسرائيل حصارها على غزة قاطعا عنه امياه والكهرباء والمواد الغذائية في حين أن القطاع حيث يقيم 2,4 مليون فلسطينين يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ تولي حركو حماس السلطة فيه في العام 2007.
منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت 84 شاحنة محملة مساعدات إنسانية من مصر إلى غزة، حسب الأمم المتحدة، في حين أن هناك حاجة إلى مئة شاحنة على الأقل يوميا، وفق المنظمة الأممية.
إلا ان الضربات الإسرائيلية تستمر باستهداف الجنوب أيضا إلى حيث انتقل مئات آلاف السكان المدنيين قرب الحدود المقفلة مع مصر. وقد عاد آلاف من الفلسطينيين باتجاه الشمال لعدم توافر مساكن ومساعدات في الجنوب على ما أفادت الأمم المتحدة.
معاناة "كارثية"
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت إنه "يجب على العالم ألا يتسامح" مع ما يحدث في غزة، داعية جميع الأطراف إلى "وقف التصعيد". واعتبرت ميريانا سبولياريتش أن "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف"، مضيفة أنه "مع الحصار العسكري المفروض، لا توجد أي استجابة إنسانية كافية ممكنة في الوقت الحالي. هذا فشل كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه".
كذلك، كررت الدعوة إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن". وكررت اللجنة الدولية التي سبق لها أن سهلت نقل رهائن أفرجت عنهم الحركة الإسلامية، عرضها للوساطة في أي عملية إطلاق سراح جديدة. كما طالبت بالحق في زيارة الرهائن وتقديم الرعاية لهم وتسهيل التواصل مع عائلاتهم.
"هدنة في الأعمال الحربية"
دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف الإسرائيلي العنيف.
وقال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. الأونروا تحذر من وضع سكان غزة اليائس بدون كهرباء ولا طعام ولا ماء". وأضاف "قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي".
لكن في وقت لاحق السبت، اعترض وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبيرغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات بوريل، قائلا إنه تجاوز الموقف الذي توافق عليه قادة دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع.
عودة تدريجية للإنترنت
قالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجا إلى قطاع غزة الأحد بعد أن انقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.
وأكد أحد المتعاونين مع وكالة فرانس برس في مدينة غزة أنه تمكن من الاتصال بالإنترنت وبشبكة الهاتف المحمول وأنه استطاع الاتصال بأشخاص آخرين.
كما أعلنت "بالتل"، مجموعة الاتصال الرئيسية العاملة في قطاع غزة، وشركة "جوال" التابعة لها، عبر فيسبوك، عن "العودة التدريجية لخدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية وبالإنترنت) التي انقطعت في قطاع غزة بسبب القصف مساء الجمعة".