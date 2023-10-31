شاهد: محصّن ضد كل أنواع الهجمات.. إسرائيل تطلق العمل في مركز طبي تحت الأرض

بقلم: يورونيوز

يبلغ الإنتاج اليومي في المركز ما يقرب من 50% أعلى من الهدف المتوقع في زمن الحرب.

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جهّزت إسرائيل بنك الدم ومركز للمعالجة تحت الأرض وبشكل محصن، وذلك لدعم العمليات الطبية في خضم الحرب الشرسة بين إسرائيل وحماس. وتم تصميم مركز ماركوس الوطني لخدمات الدم في الرملة بالقرب من تل أبيب لحماية إمدادات الدم الوطنية في إسرائيل من الهجمات التقليدية أو الكيميائية أو البيولوجية.

محصن لكل أنواع الهجمات

وأضاف أنه منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل، قام المركز بمعالجة كميات من الدم أكبر مما تم الاحتفاظ به في احتياطيات إسرائيل. ويبلغ الإنتاج اليومي في المركز ما يقرب من 50% أعلى من الهدف المتوقع في زمن الحرب.

وقال البروفيسور إيلات شينار، مدير قسم خدمات الدم الوطنية في نجمة داود الحمراء: "لقد خططنا لها وقمنا ببنائها بطريقة تمكننا من توفير كل ما نحتاجه وأكثر في وقت الطوارئ أو الحرب أو التصعيد".

المركز الطبي الإسرائيلي المحصن Bernat Armangue/Bernat Armangue

يحتوي المرفق الذي تبلغ تكلفته 135 مليون دولار على مختبرات بنك الدم، ومركز نقل، ومختبر البحث والتطوير الجزيئي، وبنك الحليب البشري، ونظام تنقية الهواء الذي سيسمح للموظفين بمواصلة العمل حتى في حالة نشوب حرب كيميائية أو بيولوجية.

وأضاف شينار أن الغرفة الآمنة التي تبلغ مساحتها 300 متر مربع والتي تحتوي على مخزون الدم الاستراتيجي الإسرائيلي محصنة ضد أشد التهديدات الصاروخية.