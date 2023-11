تغطية مستمرة: معارك كثيفة بمحيط مستشفيات غزة وأطباء بلا حدود تصف الوضع ب "الكارثي"

طالبت منظّمة أطبّاء بلا حدود في بيان السبت بوقف الهجمات على المستشفيات في غزّة وبـ"وقف فوري للنار".

وقالت المنظّمة "لا تزال فرق منظّمة أطبّاء بلا حدود ومئات المرضى داخل مستشفى الشفاء".

وقال ممرّض من المنظّمة في رسالة وجّهها صباح السبت من الطبقة السفليّة في المستشفى حيث لجأ "نتعرّض للقتل هُنا، رجاءً افعلوا شيئا"، مضيفا "أطفالي يبكون ويصرخون من الخوف".

AGAIN - we urgently reiterate our call to stop the attacks against hospitals, for an immediate ceasefire, and for the protection of medical facilities, staff and patients, and to allow people who wish to leave the hospital to do so.