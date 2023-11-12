تغطية مستمرة: معارك كثيفة بمحيط مستشفيات غزة وأطباء بلا حدود تصف الوضع ب "الكارثي"

يزداد الوضع مأسويّة بالنسبة إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة حيث توفّي رضيعان من الخُدَّج بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة عناية مركّزة للأطفال حسب منظّمة غير حكوميّة، فيما دارت بمكان قريب معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس.
في اليوم 37 للحرب التي شنّتها إسرائيل ردا على هجوم حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بات 20 من إجمالي 36 مستشفى في القطاع "خارج الخدمة" حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة (أوتشا). ودوليا، تتكثّف الدعوات لإسرائيل لحماية المدنيّين.
وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:
الأردن يعلن إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا الى غزة للمرة الثانية
قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال "مساعدات طبية عاجلة" فوق غزة مخصصة للمستشفى الميداني الأردني، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة إنه "بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه".
وأضاف أن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة" دون إعطاء المزيد من التوضيحات.
وأوضح إن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة"، مشيرا الى ان "المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع".
وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني أعلن إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا في غزة مخصصة لهذا المستشفى فجر الاثنين الماضي، مؤكدا في حينه أن "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".
وأوضح قائد المستشفى الميداني العقيد ثائر الخطيب الثلاثاء أن الشحنة الأولى شملت "إسقاط ثلاثة طرود على موقع محدد مسبقا" يحتوي كل منها "على ما مجموعه 1000 كيلوغرام من المواد الطبية والدوائية ومستلزمات أساسية".
أطباء بلا حدود تكالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات
طالبت منظّمة أطبّاء بلا حدود في بيان السبت بوقف الهجمات على المستشفيات في غزّة وبـ"وقف فوري للنار".
وقالت المنظّمة "لا تزال فرق منظّمة أطبّاء بلا حدود ومئات المرضى داخل مستشفى الشفاء".
وقال ممرّض من المنظّمة في رسالة وجّهها صباح السبت من الطبقة السفليّة في المستشفى حيث لجأ "نتعرّض للقتل هُنا، رجاءً افعلوا شيئا"، مضيفا "أطفالي يبكون ويصرخون من الخوف".
AGAIN - we urgently reiterate our call to stop the attacks against hospitals, for an immediate ceasefire, and for the protection of medical facilities, staff and patients, and to allow people who wish to leave the hospital to do so.— MSF International (@MSF) November 11, 2023
وحذّرت رئيسة بعثة منظّمة أطبّاء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية آن تايلور في الرسالة من أنّ "الوضع في مستشفى الشفاء كارثي فعلًا".
صباح السبت، أفادت حماس بمقتل شخص وإصابة عدد آخر في ضربات على مبنى العناية المركزية في مستشفى الشفاء.
والسبت، عبّر المدير العام للّجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني باسم اللجنة عن "صدمته من الصور والمعلومات الواردة من مستشفى الشفاء".
وناشد مدير مستشفى الشفاء "المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيليّة لوقف استهداف المستشفيات وسيّارات الإسعاف".
الجيش الإسرائيلي يقول إن التقارير عن قصفه مستشفى الشفاء في غزة "كاذبة"
اعتبر الجيش الإسرائيلي السبت أن التقارير التي تحدثت عن استهداف قواته مستشفى الشفاء في غزة "كاذبة"، فيما يحتدم القتال في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وصرّح المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي متلفز "خلال الساعات الماضية انتشرت معلومات كاذبة بأننا نطوق مستشفى الشفاء ونقصفه. هذه تقارير كاذبة".
منذ الجمعة، أفادت شهادات عدة جمعتها وكالة فرانس برس أو نقلتها منظمات دولية بتصاعد القتال حول المجمع الطبي في شمال قطاع غزة الذي لجأ إليه آلاف المدنيين، بالإضافة إلى المرضى.
وأضاف هاغاري "حماس تكذب بشأن ما يحدث في المستشفيات".
وتابع "الأمس، سارعت إلى اتهامنا بالمسؤولية عن الهجوم على مستشفى الشفاء. قمنا بفحص أنظمتنا وخلصنا إلى أن ما حصل نتيجة خلل في صاروخ أطلقته المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".
وأكد مجددا وجود "ممر محدد للخروج والدخول من الجانب الشرقي للمستشفى".
ووفقا له، تم "إخلاء" مستشفى الرنتيسي للأطفال في شمال غزة بعد القضاء على "إرهابي كان يحتجز ألف غزاوي رهائن".