إيران تؤكد دعمها "السياسي" و"الروحي" للفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين "سياسياً وروحياً" وأصر على أن الجماعات المسلحة لديها ما يكفي من القوة العسكرية لمحاربة إسرائيل.

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وقال ناصر كنعاني للصحفيين في طهران: "لحسن الحظ أن جماعات المقاومة في جميع أنحاء المنطقة لديها القوة العسكرية الكافية للمقاومة ضد النظام الصهيوني وقد أظهرت هذه القوة في مناسبات مختلفة".

وتعتبر إيران الراعي الرئيسي لحماس، لكن الولايات المتحدة تقول إنها لم تر دليلاً مباشراً على تورط إيران في التوغل المميت الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الكنعاني إن دولاً مختلفة بعثت برسائل إلى إيران تطلب منها استخدام نفوذها على الجماعات المسلحة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بدلاً من إرسال رسائل إلى إيران، يتعين عليها (الحكومات الغربية) إنهاء دعمها الأحادي وغير القانوني والمعادي للإنسانية للنظام الصهيوني الذي يرتكب جرائم حرب".