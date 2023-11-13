"معاناة لا يمكن تصورها"... مأساة أطفال غزة وسط القصف والحصار

يقُتل أكثر من مائة طفل يومياً منذ بدء النزاع في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وبالنسبة للكثيرين هناك فإن الطفولة السعيدة ليست أكثر من مجرد حلم بعيد المنال.

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عندما فُتح المعبر الحدودي الجنوبي لغزة، لفترة وجيزة، تمكن بضعة آلاف من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مؤخراً من الفرار إلى بر الأمان.

تقول رائدة، وهي أم لثلاثة أطفال تعيش في غزة: "سألتني ابنتي عن الأشخاص الذين يغادرون عبر معبر رفح". "أوضحت لها أنهم يحملون جنسية دول أخرى. فركضت لتأخذ حصالتها التي كانت تحتوي على 50 شيقلاً [حوالي 11 يورو]، وتوسلت إليّ أن أشتري لها الجنسية".

امرأة فلسطينية تنعي أطفالاً قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في رفح يوم السبت 21 أكتوبر 2023. Hatem Ali/

"أنا مرهقة"

وتؤكد هذه القصة المفجعة مدى يأس الناس في غزة، وكيف أثر الصراع المميت على الأطفال بشكل خاص، وتقول: "أنا مرهقة".

يقول جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليورونيوز: "إن هناك كارثة إنسانية تتكشف في غزة، مع معاناة لا يمكن تصورها وغير ضرورية".

وقد قُتل حتى الآن ما يزيد عن 4000 طفل وأصيب عدد لا يحصى من الأطفال بجروح خطيرة في كثير من الأحيان.

ويضيف لي: "هذا العدد لا يزال في ارتفاع. بالنسبة لأولئك الأطفال الذين نجوا من القنابل والعمليات البرية، سيموت الكثير منهم بسبب المرض والجوع والجفاف إذا استمر استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح".

ويؤكد: "يجب حماية الطفل بغض النظر عن المكان الذي جاء منه، الأطفال هم دائما الأكثر ضعفا في كل صراع. ونحن نعلم من تجربتنا أن الأطفال لن يخرجوا أبداً سالمين من أي صراع."

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس أن إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية لمدة أربع ساعات يوميا لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة المحاصر.

ويقول توبي فريكر من اليونيسف، جناح الأمم المتحدة المسؤول عن تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للأطفال، إن فترات التوقف هذه ستكون حاسمة مع احتدام الصراع.

لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة اليوم. لقد تم قصف مدارس الأمم المتحدة والمدارس العامة والمرافق الصحية وغيرها من المواقع التي يلجأ إليها الناس توبي فريكر اليونيسف

وقال ليورونيوز: "إن المرافق الطبية والمستشفيات في حاجة ماسة إلى توصيل المساعدات لتعزيز مواردها. إنهم تحت ضغط كبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساعدة النساء اللاتي يلدن، والأطفال الذين هم في الحاضنات، والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة". ورضى السرطان، والأطفال الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى، على سبيل المثال لا الحصر.

ويقول عمال الإغاثة الموجودون على الأرض في غزة إنه بسبب ظروف الحرب، يضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى العيش في أماكن قريبة للغاية من بعضهم البعض. ويقول عمال الإغاثة الموجودون على الأرض في غزة إنه بسبب ظروف الحرب، يضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى العيش في أماكن مكتظة للغاية.

إن التواجد بهذه الطريقة ينطوي على خطر تفشي الأمراض، لأسباب ليس أقلها أن ظروف الصرف الصحي صعبة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمراحيض وموارد المياه الواقعة تحت ضغط كبير.

قبل بدء النزاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كانت اليونيسف تعمل من أجل آلاف الأطفال الذين كانوا يعانون من ضغوط العيش في مكان غير مستقر مثل قطاع غزة.

فلسطينيون يحاولون إخراج فتاة من تحت أنقاض مبنى دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، الأربعاء، 1 نوفمبر 2023. Abed Khaled/The AP

"يكافحون من أجل البقاء"

ويوضح فريكر قائلاً: "يحتاج حوالي نصف عدد الأطفال، أي حوالي 500,000 طفل، إلى شكل من أشكال الدعم في مجال الصحة العقلية أو الدعم النفسي والاجتماعي. وكانوا يعيشون في ظل تصعيد منتظم إلى حد ما للأعمال العدائية. لقد كانوا يعيشون في شعور متزايد بالقلق يومًا بعد يوم، مع الخوف مما يمكن أن يحدث.

من الواضح إذن أن العديد من أطفال غزة قد تعرضوا بالفعل لضربات كبيرة على صحتهم العقلية والجسدية.

ويضيف فريكر أن التصعيد غير المسبوق يعني أن الأطفال أصبحوا الآن "يكافحون من أجل البقاء".

وبالإضافة إلى آلاف الشباب الذين قتلوا في القتال، يعاني ما يقدر بنحو 300 ألف طفل حالياً من أشكال مختلفة من سوء التغذية.

ومع مرور الأيام، تحذر السلطات من أن هذا الرقم قد ينمو بسرعة، فضلاً عن احتمال زيادة الأمراض المنقولة بالمياه، وإصابة الأطفال بالجفاف بعد شرب المياه الملوثة أو المالحة - وهي غالباً السائل الوحيد المتاح - وأولئك الذين لا يعانون من الجفاف. قادرون على الحصول على اللقاحات التي هم في أمس الحاجة إليها للحفاظ على صحتهم.

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وحتى قبل أن يولد هؤلاء الأطفال المنكوبون، فإن الحياة تمثل بالفعل صراعًا بالنسبة لهم.

وبينما تحاول اليونيسف وغيرها من المؤسسات الخيرية وعمال الإغاثة على الأرض تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال وتزويدهم بمساحة آمنة ليكونوا صغارًا، إلا أنها مهمة شبه مستحيلة.

ويلجأ الكثير منهم إلى المدارس التي ينبغي عليهم الالتحاق بها. في اللحظات الهادئة نسبياً، يقول فريكر إن العمال "يحاولون منح الأطفال ساعة من الطفولة حتى يتمكنوا مؤقتاً من نسيان الفظائع المحيطة بهم". ويضيف: "بالطبع، هذا لا يكفي".

أطفال فلسطينيون ينتظرون في طابور توزيع المواد الغذائية في مخيم للنازحين في خان يونس، جنوب قطاع غزة، الأربعاء، 25 أكتوبر، 2023. Abed Khaled/The AP

هناك تقارير لا حصر لها عن لجوء الأطفال إلى إيذاء أنفسهم، مثل تمزيق الشعر من رؤوسهم وخدش بشرتهم حتى ينزفوا.

يعاني العديد منهم من نوبات هلع وعلامات مبكرة لاضطراب ما بعد الصدمة، ويشعرون بالرعب مما سيحدث لهم ولأسرهم.

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وفقاً للقانون الدولي، تتحمل الحكومات مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للأطفال - وهو الأمر الذي ثبت أنه صعب للغاية في صراع غزة.

لا يمكن التفكير في المستقبل

وعندما سُئل فريكر عن مستقبل هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في ما قد يوصف بالجحيم، قال ليورونيوز: “في الوقت الحالي، لا يستطيع أي طفل أو عائلة أو والد داخل قطاع غزة التفكير في المستقبل. ويتحدث موظفو اليونيسف الموجودون على الأرض عن الحياة ليس فقط يوماً بيوم، بل ثانيةً بلحظة."

"إن الاحتياجات الفورية للأطفال واليافعين في غزة حادة للغاية لدرجة أنه من الصعب جدًا حتى التفكير بعد الساعة التالية، أو في اليوم التالي، وبالتأكيد ليس في العام المقبل على سبيل المثال. وأضاف: "لا نعرف متى سينتهي الصراع، لذا فإن جزءًا من أولوية المجتمع الدولي في الوقت الحالي هو محاولة استئناف نوع من الطفولة لهؤلاء الصغار حيثما أمكن ذلك".