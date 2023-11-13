شاهد: على نار الحطب.. متطوعون يطهون الطعام لآلاف النازحين في رفح جنوب القطاع

بقلم: يورونيوز

تولت جمعية خيرية محلية، تدعى "جمعية شباب القاسمية"، طبخ وتوزيع وجبات الطعام على الفلسطينيين النازحين في رفح، جنوب قطاع غزة.

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على رصيف واسع في قلب مدينة رفح، تختلط رائحة الطعام المطهو في قدور واسعة بالدخان المنبعث من نار الحطب، بينما يلوح مئات المنتظرين بأوانيهم الفارغة طلباً لوجبة تسد رمقهم. ويخفي هذا المشهد التحدي الكبير الذي يواجه العاملين في المجال الخيري أثناء توفير الطعام لعشرات الآلاف من النازحين الفارين من جحيم الغارات الإسرائيلية.

ضمن حملة "العون والإغاثة لأجل غزة"، يتناوب عشرات المتطوعين لتحضير وجبات طعام ساخنة، يوزعونها لاحقاً على عائلات النازحين الذين باتوا عاجزين عن توفير الطعام لأطفالهم.

ويضطر العاملون في جمعية "شباب القاسمية" لإشعال الحطب خلال تجهيزهم الطعام سبب عدم توافر غاز الطهي، لكن الحطب لا يبدو بديلاً جيدا، نظراً لتكلفته العالية، وتلويثه للبيئة. ويثير القلق قرب نفاد الكميات المتاحة منه، مما يجعله بديلاً غير مستدام، ويهدد بإغلاق المطابخ وعدم القدرة على إطعام الأفواه الجائعة.

وتقول إحدى النازحات التي جاءت لأخذ بعض الطعام لعائلتها: "لم يعد لدينا طعام، ولا دقيق، ولا سكر. منزلنا فارغ تماماً".

ويعيش قطاع غزة حصاراً مطبقاً فرضه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قطع عنه الغذاء والماء والدواء والوقود، مما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور نتيجة القصف المستمر منذ 38 يوماً.