EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بوليتيكو: ألمانيا تقترح تولي الأمم المتحدة السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب

أنقاض المباني التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة.
أنقاض المباني التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة. Copyright Abed Khaled/Copyright 2023 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اقترحت ألمانيا في وثيقة غير رسمية، أن تتولى الأمم المتحدة السيطرة على غزة عند الانتهاء من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفقا لصحيفة بوليتيكو.

اعلان

ويعود تاريخ الاقتراح الألماني الذي يضم صفحتين، والذي تم تقديمه للاتحاد الأوروبي في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل المرحلة العسكرية البرية الإسرائيلية على القطاع.

وجاء في الوثيقة:" هدف إسرائيل هو هدف نتقاسمه ألا تكون حماس مرة أخرى في وضع يسمح لها بإرهاب إسرائيل ومواطنيها..من الواضح أن هذه الأهداف يصعب تحقيقها بالوسائل العسكرية فقط... ولا يمكن محاربة أيديولوجيتها وأجندتها المتطرفة بالوسائل العسكرية".

وأوضحت برلين في الوثيقة المقترحة أن "السلطة الفلسطينية والجمهورية المصرية غير مستعدتان أو قادرتان على تولي زمام الأمور في غزة، كما أن العودة إلى الوضع السابق أو إعادة الاحتلال الإسرائيلي أمر غير مرغوب فيه سياسياً".

وأضافت برلين أن "هذا السيناريو سيتطلب استثمارًا كبيرًا لرأس المال السياسي والتمويل بالإضافة إلى تحالف دولي للمشاركة في القضايا الأمنية جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة".

المصادر الإضافية • موقع بوليتكو

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: إسرائيل تنشر مقاطع فيديو لـ"أسلحة حماس" التي ادعى الجيش أنه عثر عليها في مستشفى الشفاء

المستشار الألماني: اتهام أردوغان لإسرائيل بالفاشية "سخيف"

ألمانيا تخشى حوادث معاداة السامية في ظل الحرب على غزة

منظمة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي ألمانيا إسرائيل قطاع غزة