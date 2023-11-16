بوليتيكو: ألمانيا تقترح تولي الأمم المتحدة السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب

بقلم: يورونيوز

اقترحت ألمانيا في وثيقة غير رسمية، أن تتولى الأمم المتحدة السيطرة على غزة عند الانتهاء من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفقا لصحيفة بوليتيكو.

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ويعود تاريخ الاقتراح الألماني الذي يضم صفحتين، والذي تم تقديمه للاتحاد الأوروبي في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل المرحلة العسكرية البرية الإسرائيلية على القطاع.

وجاء في الوثيقة:" هدف إسرائيل هو هدف نتقاسمه ألا تكون حماس مرة أخرى في وضع يسمح لها بإرهاب إسرائيل ومواطنيها..من الواضح أن هذه الأهداف يصعب تحقيقها بالوسائل العسكرية فقط... ولا يمكن محاربة أيديولوجيتها وأجندتها المتطرفة بالوسائل العسكرية".

وأوضحت برلين في الوثيقة المقترحة أن "السلطة الفلسطينية والجمهورية المصرية غير مستعدتان أو قادرتان على تولي زمام الأمور في غزة، كما أن العودة إلى الوضع السابق أو إعادة الاحتلال الإسرائيلي أمر غير مرغوب فيه سياسياً".

وأضافت برلين أن "هذا السيناريو سيتطلب استثمارًا كبيرًا لرأس المال السياسي والتمويل بالإضافة إلى تحالف دولي للمشاركة في القضايا الأمنية جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة".