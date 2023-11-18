صندوق النقد يحذّر: الحرب على غزة مدمرة اقتصادياً للقطاع

بقلم: يورونيوز

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل "يدمر" سكان غزة واقتصادها.

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على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، قالت جورجيفا، إن الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس ستكون له "آثار مدمرة على اقتصاد القطاع، كما سيمتد تأثيره إلى اقتصاد الضفة الغربية".

وأشارت جورجيفا إلى أن الصراع الدائر "يشكل أيضاً صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

وأوضحت أن "تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد العالمي محدود للغاية، ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد".

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد قالت الإثنين الماضي، إن إسرائيل جمعت ديوناً بحاولي 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء التصعيد في غزة.

وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية إن إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز تلك الصفقات.