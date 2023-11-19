الضفة الغربية تشتعل.. مداهمات واشتباكات عنيفة والجرافات الإسرائيلية تدمّر البنى التحتية لمخيم جنين

بقلم: يورونيوز

نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد، عمليات اقتحام واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل اثنين رمياً بالرصاص في مخيم الدهيشة ببيت لحم وجنين جراء المداهمات الليلية.

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وأكدت الجمعية في بيان سقوط "شهيد يبلغ من العمر 45 عاماً وإصابة بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين" شمال الضفة الغربية، والتي تشهد التي تشهد منذ أشهر اشتباكات دامية بين الجيش الإسرائيلي وناشطين فلسطينيين.

وقتل شاب آخر في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بجنوب الضفة، وفق الجمعية التي قالت إن "طواقمنا تستلم شهيد في مخيم دهيشة من قبل قوات الاحتلال وتم نقله إلى مستشفى الحسين في بيت جالا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال توغله في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية صباح اليوم الأحد.

تجريف وتدمير البنية التحتية

كما لفتت إلى أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، شمال الضفة، ترافقها جرافات شرعت بتجريف الطرقات القريبة من مخيم جنين.

في حين أفاد الشهود باقتحام الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل في جنين، مع اعتقال مسنة للضغط على نجلها لتسليم نفسه. كذلك شهدت مدينة نابلس ومخيم بلاطة الملاصق لها عملية اقتحام أخرى بالطريقة ذاتها، وكذلك مدن بيت لحم والخليل وبيت ساحور وقلقيلية وطوباس ومخيم قلنديا وشرعت بعمليات تفتيش في عدد من المنازل.

والسبت، قُتل 5 عناصر من حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصف جوي نادر على مدينة نابلس في الضفة، على ما قال الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر في فتح.

وقال الجيش الإسرائيلي السبت إنه "قضى على عدد من الإرهابيين في مخيم بلاطة" للاجئين في نابلس الذي يضم 24 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل 212 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، بالإضافة إلى 2800 جريح على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.