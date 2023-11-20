شاهد: قتلى وجرحى في غارات جوية إسرائيلية على مخيمين للاجئين وسط قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

تتصاعد المخاوف من تعرض المستشفى الإندونيسي لنفس مصير مستشفى الشفاء الذي أخلي بعد دخول القوات الإسرائيلية إليه.

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شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، هذا الاثنين، غارات جوية على مخيمين للاجئين وسط قطاع غزة وتسببت عدة ضربات نفذها سلاح الجوّ الإسرائيلي في مقتل العشرات كتلك التي استهدفت المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة.

وأعلنت إسرائيل عن توسيع عملياتها البرية في القطاع المحاصر حيث يعيش السكان والنازحون في أوضاع مأساوية. بالتوازي، تتواصل بعيدا عن الأضواء المباحثات الهادفة إلى الإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في مقابل هدنة في المعارك.

واقتحم الجيش الإسرائيلي منذ أيام مستشفى الشفاء بعد معارك طاحنة في محيطه بينه وحركة حماس. وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات كمقار لها، والانطلاق منها في عملياتها وتخزين أسلحة فيها. وهو ما تنفيه حركة حماس.

وتتصاعد المخاوف من تعرض المستشفى الإندونيسي لنفس مصير مستشفى الشفاء. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن الجيش الإسرائيلي "يحاصر" المستشفى، و"نخشى أن يكرّر ما فعله بمجمع الشفاء" الذي أخلي بعد دخول القوات الإسرائيلية إليه. وأشار القدرة إلى وجود "نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي".

وأشارت إسرائيل إلى وجود "مراكز" قيادية تابعة لحماس تحت مبنى المستشفى الإندونيسي وهو ما تنفيه الحركة. وتقول حركة حماس إن إسرائيل تشن "حربا ضد المستشفيات". وتعرض محيط المستشفى إلى القصف أواخر الشهر الماضي مما خلّف 30 قتيلًا في المستشفى.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أرسلت فريقا لتقييم الوضع في مستشفى الشفاء، لا يزال هناك 250 مريضًا في المكان و20 من مقدمي الرعاية.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم مباغت شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في الـ7 تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف ردا على الهجوم، تسبّب بمقتل 13 ألف شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق أرقام أدلت بها حكومة حماس مساء الأحد. وبين القتلى أكثر من 5500 طفل.

وشدّدت إسرائيل كذلك الحصار على قطاع غزة ومنعت إمدادات الوقود والمياه والكهرباء والمواد الغذائية. وتدخل عبر معبر رفح شاحنات مساعدات محدودة توافق إسرائيل مسبقا على حمولتها.