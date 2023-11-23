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عراقيون يحيون أربعينية آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين أزهقت أرواحهم بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

طفلة عراقية تنظر خلال مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في مدينة البصرة جنوب العراق. 2023/10/20
طفلة عراقية تنظر خلال مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في مدينة البصرة جنوب العراق. 2023/10/20 Copyright HUSSEIN FALEH / AFP
بقلم:  يورونيوز
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رفع المتظاهرون في بغداد الأعلام الفلسطينية ووقفوا أمام مجسمات أطفال مكفنين ومحاطين بالزهور، كرمز لجثامين الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي.

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شارك مئات العراقيين في وقفة احتجاجية مساء أمس الأربعاء وسط العاصمة بغداد، في ذكرى سقوط أرواح الأطفال الفلسطينيين طيلة حوالي ستة أسابيع من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث سجل سقوط ما يزيد عن 14 ألف ضحية فلسطينية، معظمهم من الأطفال والنساء وفق وزارة الصحة في غزة.

وتقول المتظاهرة هبة الخزعلي إن اليوم يصادف مرور أربعين يوما من قتل الأطفال في غزة. أما المتظاهر حامد زيدان فقال: "إن الوقفة هي رسالة واضحة بأن العراق يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وحقوق الإنسان التي يدعي الآخر الدفاع عنها، وهي بالتالي وقفة لحماية حقوق الأطفال وأرواحهم، وهي تكريم لدمائهم التي سالت خلال الهجوم الذي شنته إسرائيل والداعمين لها".

وتزامنت وقفة العراقيين مع اتفاق حركة حماس وإسرائيل على إقرار هدنة من أربعة أيام، تتيح إدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر و تبادل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعشرات الرهائن الإسرائيليين الذي تحتجزهم  الفصائل الفلسطينية، منذ إطلاق عملية "طوفان الاقصى" في السابع من تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، عندما هاجمت غلاف غزة، حيث قتل حوالي 1200 إسرائيلي، واعقب ذلك شن إسرائيل لقصف يومي على القطاع.

المصادر الإضافية • أ ب

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