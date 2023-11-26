شاهد: "مستمرون حتى النصر".. نتنياهو يلتقي قوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

في اليوم الثالث من الهدنة، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى داخل قطاع غزة، الأحد، في خطوة غير معلنة مسبقاً، وتعهد باستمرار الحرب.

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وظهر نتنياهو وهو يرتدي خوذة عسكرية وسترة واقية من الرصاص، والتقى بقوات الجيش في قطاع غزة. وأفاد بيان صادر عن مكتبه أنه أجرى جولة في القطاع وولج أحد الأنفاق التي تم اكتشافها، كما تحدث إلى الجنود والقادة وتلقى إفادات أمدنية بشأن مسير العمليات العسكرية.

ورافق نتنياهو في هذه الجولة، أبرز مقربيه، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنيغبي.

وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات قال فيها: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين جميعا".

وعن استئناف القتال بعد نهاية الهدنة الحالية غداً الإثنين، ذكر نتنياهو ""سنستمر حتى النهاية حتى النصر".

كما حدّد ثلاثة أهداف للحرب على غزة وهي "القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل مرة أخرى".

وختم قائلاً: " لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والمقدرة والرغبة والإصرار على تحقيق كل أهداف الحرب، وهذا ما سوف نفعله.