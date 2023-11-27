الجيش الإسرائيلي يعلن وصول الرهائن الـ11 المفرج عنهم إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

افاد الجيش الاسرائيلي في بيان أن 11 اسرائيلياً احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/اكتوبر وصلوا مساء الاثنين إلى اسرائيل، مستنداً الى معلومات للجنة الدولية للصليب الاحمر.

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وهذه رابع مجموعة من الرهائن يتم الإفراج عنها منذ الجمعة، في إطار اتفاق كان سينتهي مفعوله صباح الثلاثاء، لكنه مدد يومين إضافيين بحسب حماس وقطر.

وأعلنت قطر الإثنين أن الإسرائيليين الـ11 الذين أفرجت عنهم حماس مقابل إطلاق 33 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية هم أيضا من حملة الجنسيات الفرنسية والألمانية والأرجنتينية. ومن بين المفرج عنهم، ثلاثة قاصرين إسرائيليين يحملون أيضا الجنسية الفرنسية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية على منصة إكس "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وتابع البيان "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر".

ونشر منتدى عائلات الرهائن قائمة باسمائهم، لكن السلطات الاسرائيلية لم تؤكدها في شكل رسمي. غير أن الكيبوتس الذي يتحدرون منه نشر قائمة مطابقة.

واحتجز هؤلاء جميعاً في كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، علماً بان أكثر من سبعين شخصاً احتجزوا في الكيبوتس المذكور وقتل نحو ثلاثين آخرين، بحسب السلطات الاسرائيلية.

وقال أوسنات بيري مسؤول الكيبوتس في بيان "تحمل هذه المعلومة بارقة ارتياح لمجتمعنا، لكننا نبقى قلقين بشدة على من نحبهم ولا يزالون محتجزين".