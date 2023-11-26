فيديو وصور: الهدنة تكشف حجم الدمار المروع والخراب الذي مارسه الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

أولى الجيش الإسرائيلي اهتماما خاصا بمستشفى الشفاء، مشيرا إلى أن حركة حماس قامت بإخفاء مراكز القيادة والمخابئ تحت أراضي المستشفى المترامية الأطراف، وهو ما نفته حماس وإدارة المستشفى جملة وتفصيلا.

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منذ إنطلاق الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، تركز القتال حول مصير مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر مستشفى في القطاع.

ولم تتردد إسرائيل منذ إعلانها الحرب على حركة حماس في 7 أكتوبر-تشرين الأول، في اتهام الحركة المسلحة مرارا وتكرارا باستخدام مستشفيات غزة كغطاء لأنشطتها العسكرية.

أولى الجيش الإسرائيلي اهتماما خاصا بمستشفى الشفاء، مشيرا إلى أن حركة حماس قامت بإخفاء مراكز القيادة والمخابئ تحت أراضي المستشفى المترامية الأطراف، وهو ما نفته حماس وإدارة المستشفى جملة وتفصيلا.

محيط مستشفى الشفاء من الخارج AP Photo

والآن، وبعد الغارات العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي رافقتها عمليات إخلاء قسري والتي أثارت إدانة دولية استولت إسرائيل على المستشفى. وقد أعطى توقف الحرب للفلسطينيين فرصة لتقييم حجم الدمار وتقييم الوضع "الكارثي" في الشفاء.

محيط مستشفى الشفاء من الخارج AP Photo

لقد أصبح مدخل المجمع الإستشفائي أرضًا قاحلة واسعة حيث ينتشر الركام في كل مكان وعلى مرمى البصر، فالمباني مدمرة، والطرق المعبدة أصبحت الآن كتلا رملية واسمنتية متناثرة.

محيط مستشفى الشفاء من الخارج AP Photo

ولم يتردد الجيش الإسرائيلي قبيل انسحابه من مجمع الشفاء الطبي يوم الجمعة بعد حوالى 10 أيام على اقتحامه، في تدمير العديد من الأقسام الحيوية.

محيط مستشفى الشفاء من الخارج AP Photo

فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام الجيش الإسرائيلي بتفجير مرافق للمستشفى على غرار مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة، كما تمّ تفجير بعض أقسام ومباني المستشفى الأكبر في قطاع غزة.

مستشفى الشفاء من الداخل AP Photo

ولا تزال العديد من الفرق الطبية ترابط في مجمع الشفاء على أمل إنقاذ حياة الجرحى والمصابين المتبقين بالمستشفى بعد إطلاق سلسلة من النداءات بنقلهم إلى مراكز صحية أخرى.

من داخل مستشفى الشفاء AP Photo

وقد أشارت مصادر طبية إلى أن حوالى 200 مريض ما زالوا موجودين في مجمع الشفاء. وهناك من بين المرضى والجرحى من لا يستطيع الحركة بسبب إصاباتهم البليغة حيث يتطلب نقلهم وجود سيارات إسعاف خاصة.

مرضى وأقرباؤهم داخل مستشفى الشفاء AP Photo

للتذكير، عدد كبير من المصابين والمرضى بالمستشفى مهددون بفقدان حياتهم على خلفية إصاباتهم البليغة من جهة وعدم توفر المرضى والفرق الطبية لكميات كافية من الطعام والمياه.

وفي الـ 14 نوفمبر/تشرين الثاني اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لعدة أيام، وأجبر المرضى وموظفي المستشفى بإخلائه، إلا أن عددا من المرضى لم يستطيعوا المغادرة بسبب وضعهم الصحي وقد بقي أطباءإلى جابهم لرعايتهم.