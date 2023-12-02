واصلت إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة الإنسانية حيث شنت غارات وقصفًا عنيفًا على مناطق متفرقة من القطاع.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الطائرات الإسرائيلية دمرت مسجد عبد الله عزام غربي خان يونس.
وقُتل أكثر من 240 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وأصيب 600 آخرون منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح أمس الجمعة بحسب وزارة الصحة في غزة.
وبينما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن معبر رفح الحدودي سيعمل السبت "بشكل طبيعي"، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه.
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الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف "أكثر من 400 هدف" منذ انتهاء الهدنة في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي السبت قصف "أكثر من 400 هدف إرهابي" في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة في المعارك مع حركة حماس قبل يوم.
وأكد الجيش مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الضربات مضيفا أن الطائرات الحربية قصفت "أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف في منطقة خان يونس" بجنوب القطاع.
ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 240 على الأقل
أعلنت حكومة حماس في قطاع غزة السبت أن 240 شخصا على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة.
وأصيب أكثر من 650 شخصا في "مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي ومن البوارج والزوارق البحرية الحربية على مناطق قطاع غزة" وفق بيان لحماس أضاف أن القوات الإسرائيلية ركزت على "استهداف خان يونس التي دُمرت عشرات البيوت والبنايات السكنية على ساكنيها".
غريفيث: سكان غزة يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، لافتًا إلى أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.
وأوضح غريفيث في بيان، أن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه "عندما تصمت الأسلحة"، وأن الوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت (الأسلحة).
وقال: "قتل وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم، وجاءت تعليمات للأسر مجددًا للإخلاء، وانهارت الآمال".
وأشار إلى أن جميع سكان غزة على رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني للاشتباكات، مضيفا: "يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض".
وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية (لقطاع غزة) وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.
وول ستريت جورنال: واشنطن زودت إسرائيل بآلاف القنابل الخارقة للتحصينات
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولَهم إن الولاياتِ المتحدةَ زودت إسرائيل بعشرات الآلاف من القنابل الخارقة للتحصينات وقذائفِ المدفعية، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقدّر مسؤولون إن الولايات المتحدة قد زودت إسرائيل بما يقارب 15 ألف قنبلة، و57 ألف قذيفة مدفعية، منها 100 قنبلة من نوع "بلو - مئة وثلاثة"، وهي قنبلة خارقة للتحصينات وتزِن ألفَي رطل.
"الصحة العالمية": لاستئناف تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل
شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن شحن الإمدادات الأساسية إلى غزة يجب أن يستأنف بشكل عاجل.
وأوضح في منشور على حسابه بموقع "إكس"، أنه "يجب استئناف تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل وإعادتها إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال وقف إطلاق النار الأخير على الأقل، ولكن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير".
وشدد غيبريسوس على أن المدنيين في غزة بحاجة إلى الحماية، والغذاء، والمياه النظيفة، والمأوى، والصرف الصحي، والدواء.