شاهد: بدعوة من حركة "فتح"... مظاهرة في رام الله للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

تفيد تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بأن حوالي 1.87 مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 80% من سكان القطاع المحاصر، طردوا من منازلهم منذ بدء الحرب.

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تجمع عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، في رام الله وسط الضفة الغربية، احتجاجًا على الحرب الأكثر دموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر.

ودعت حركة "فتح" كبرى الحركات السياسية في الضفة الغربية، والتي يترأسها الرئيس محمود عباس، إلى المظاهرة.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي الأربعاء عمليات قصف عنيفة على مدينة خان يونس المحاصرة في جنوب القطاع حيث يحاول السكان الاحتماء من القصف والاشتباكات على الأرض وهي الأعنف منذ بدء الحرب قبل شهرين بينه وبين حركة "حماس".

ورفع المتظاهرون أعلام الحركة ولافتات كتب عليها عبارات تدين الحرب الإسرائيلية.

وتفيد تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بأن حوالي 1.87 مليون شخص، وهو ما يمثل أكثر من 80% من سكان القطاع المحاصر، طردوا من منازلهم منذ بدء الحرب.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الأربعاء إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في "رعب مطلق يتفاقم".

كذلك، أعرب في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحافي في جنيف، عن مخاوفه حيال "تصريحات تنزع الصفة البشرية" عن الأشخاص، أدلى بها "مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى حاليون أو سابقون، وكذلك ممثلون عن حماس"، مشددا على أن "التاريخ أثبت لنا إلى أين يمكن أن يقود هذا النوع من الكلام".

وتشن إسرائيل حملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ فيه منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق بدأت قبل أسابيع، ردا على هجوم نفذته حركة حماس داخل أراضي الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأودت الحرب بحياة 16248 فلسطينياً أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لقطاع غزة,

وتعهدت إسرائيل بمواصلة القتال، وأكدت أنها لم تعد تستطيع قبول وجود عسكري لحماس في غزة بعد هجومها المفاجئ في أكتوبر.