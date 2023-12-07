بقلم: يورونيوز

تتواصل معارك عنيفة الخميس في قطاع غزة بين حماس والجيش الإسرائيلي الذي سيطر على مدينة خانيونس حيث يطارد زعيم الحركة في القطاع يحيى السنوار المتهم بأنه مهندس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.

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ومع اشتداد الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية المتزايد، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني، ما أثار تنديدا من إسرائيل.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن خلال الليل أنّ الدولة العبرية ستسمح بزيادة "بالحدّ الأدنى" لإمدادات الوقود إلى جنوب غزة بما يكفي "لتجنّب انهيار إنساني" وتفشي أوبئة في القطاع.

وبموازاة حملة القصف المدمر التي باشرتها ردا على هجوم حماس غير المسبوق، تشن إسرائيل منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر هجوما بريا في شمال غزة، وسعت نطاقه إلى مجمل القطاع الصغير المحاصر تماما والمكتظ بالسكان، ما يدفع المدنيين إلى النزوح إلى دائرة تضيق بشكل متزايد في رفح على الحدود مع مصر.

وقتل في إسرائيل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين قضوا في اليوم الأول من هجوم حماس، وفق السلطات الإسرائيلية. وقتل 83 جنديا في المعارك في قطاع غزة.

ومن الجانب الفلسطيني، قتل 16248 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة: