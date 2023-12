اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء أنّ ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمثّل "تهديداً للسلام العالمي" بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وقال كوهين في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس الإرهابية".

Guterres’ tenure is a danger to world peace.

His request to activate Article 99 and the call for a cease fire in Gaza constitutes support of the Hamas terrorist organization and an endorsement of the murder of the elderly, the abduction of babies and the rape of women.

Anyone who…