تتواصل معارك عنيفة الخميس في قطاع غزة بين حماس والجيش الإسرائيلي الذي سيطر على مدينة خانيونس حيث يطارد زعيم الحركة في القطاع يحيى السنوار المتهم بأنه مهندس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.
ومع اشتداد الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية المتزايد، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني، ما أثار تنديدا من إسرائيل.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن خلال الليل أنّ الدولة العبرية ستسمح بزيادة "بالحدّ الأدنى" لإمدادات الوقود إلى جنوب غزة بما يكفي "لتجنّب انهيار إنساني" وتفشي أوبئة في القطاع.
وبموازاة حملة القصف المدمر التي باشرتها ردا على هجوم حماس غير المسبوق، تشن إسرائيل منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر هجوما بريا في شمال غزة، وسعت نطاقه إلى مجمل القطاع الصغير المحاصر تماما والمكتظ بالسكان، ما يدفع المدنيين إلى النزوح إلى دائرة تضيق بشكل متزايد في رفح على الحدود مع مصر.
وقتل في إسرائيل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين قضوا في اليوم الأول من هجوم حماس، وفق السلطات الإسرائيلية. وقتل 83 جنديا في المعارك في قطاع غزة.
ومن الجانب الفلسطيني، قتل 16248 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.
وإليكم أبرز تطورات الوضع في غزة:
منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعتبران أن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في جنوب لبنان تستدعي تحقيقاً في "جريمة حرب"
تحقيق لفرانس برس: قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحافياً وجرحت آخرين في 13 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب لبنان
أظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس ونشرت نتائجه الخميس أن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت صحافياً وجرحت آخرين، بينهم مصوران لوكالة فرانس برس، في 13 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب لبنان.
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اللتان خلص تحقيقان منفصلان لهما الى النتيجة ذاتها، إلى التحقيق في "جريمة حرب"، وفق ما قالتا لوكالة فرانس برس.
رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالة غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة
أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".
وسانشيز، أحد أكثر القادة انتقاداً لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي، دعا في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى "التحرّك فوراً وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.
إسرائيل تسمح بزيادة "بالحد الأدنى" لإمدادات الوقود إلى غزة منعاً لحصول "انهيار إنساني"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء أنّ الدولة العبرية ستسمح بزيادة "بالحدّ الأدنى" لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي "لتجنّب انهيار إنساني" في القطاع الفلسطيني.
وقال مكتب نتانياهو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ الحكومة الأمنية المصغّرة وافقت هذا المساء على توصية مجلس الحرب بدخول حدّ أدنى من الوقود --الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفشّي الأوبئة-- إلى جنوب قطاع غزة".
وأضاف أنّ هذه "الكميّة الدنيا سيتمّ تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب" الإسرائيلي الذي يدير المعركة ضدّ حماس وذلك تبعاً لتطوّرات الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.
The minimal amount will be determined from time to time by the War Cabinet according to the morbidity situation and humanitarian situation in the Strip.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 6, 2023
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشتدّ فيه الضغوط الدولية على إسرائيل التي وسّعت نطاق هجومها البرّي إلى جنوب قطاع غزة وبعد أن حذّرت الأمم المتحدة من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في القطاع الفلسطيني.
وشدّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن الدولي على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
وللمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 لجأ غوتيريش في رسالته إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملفّ "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".
وقال الأمين العام في رسالته إنّه "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقّع انهياراً كاملاً وشيكاً للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلاً (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".
وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
وردّاً على هذه الرسالة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ولاية غوتيريش بأنّها تمثّل "خطراً على السلام العالمي".
وزير الخارجية الإسرائيلي: ولاية غوتيريش تمثّل "تهديداً للسلام العالمي"
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء أنّ ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمثّل "تهديداً للسلام العالمي" بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.
وقال كوهين في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لمنظمة حماس الإرهابية".
Guterres’ tenure is a danger to world peace.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 6, 2023
His request to activate Article 99 and the call for a cease fire in Gaza constitutes support of the Hamas terrorist organization and an endorsement of the murder of the elderly, the abduction of babies and the rape of women.
Anyone who…
غوتيريش يحذّر من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء من "انهيار كامل وشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي مستمر، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الامن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.
وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".
وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح "غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".
وقال "قوّضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن".
وحذّر غوتيريش "نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".
وأضاف "يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة" داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".
وعلق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش أن "الامين العام يشير الى احدى السلطات النادرة التي يمنحه اياها الميثاق"، متحدثا عن "خطوة ذات دلالة كبيرة" لانه لم يتم اللجوء الى المادة 99 "منذ عقود".
واضاف "نريد ان نرى مجلس الأمن يدعو الى وقف انساني لاطلاق النار".
ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد رفض أربعة مشاريع قرارات، خرج مجلس الأمن عن صمته في نهاية المطاف وتبنى قرارا دعا فيه الى "هدن وممرات للمساعدات الإنسانية" في قطاع غزة.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن يعملون على مشروع قرار جديد يركز على المساعدات الإنسانية.