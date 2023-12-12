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مباشر. تغطية متواصلة| بايدن يدعم إسرائيل حتى "التخلص من حماس".. توتر في الضفة وقصف مستمر على غزة

جنود إسرائيليون على حدود غزة
جنود إسرائيليون على حدود غزة Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ67، جرت فيها هدنة واحدة استمرت لأسبوع تبادلت فيها إسرائيل مع حماس الرهائن والأسرى.

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تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر مع احتدام المعارك الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، ما دفع مزيداً من السكّان المدنيين للنزوح جماعياً وسط أوضاع إنسانية وصحية مزرية.

وأفاد شهود باستهداف ضربات مدينتي خانيونس ورفح في جنوب القطاع حيث يحتشد مئات آلاف المدنيين الذين فرّوا من المعارك في الشمال.

ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، أدّى القصف الإسرائيلي الى مقتل 18205 أشخاص، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

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واقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء كذلك مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، الذي اندلعت فيه مواجهات بحسب شهود عيان.

وذكرت وكالة وفا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله، وداهمت عددا من المنازل، ونفذت حملة اعتقالات.

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euronewsشهد قطاع غزة الاثنين غارات جوية إسرائيلية دامية ومعارك عنيفة بعد تأكيد حركة حماس أن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها لن يتم سوى بواسطة مفاوضات وتبادل أسرى.

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