بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ67، جرت فيها هدنة واحدة استمرت لأسبوع تبادلت فيها إسرائيل مع حماس الرهائن والأسرى.

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تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر مع احتدام المعارك الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، ما دفع مزيداً من السكّان المدنيين للنزوح جماعياً وسط أوضاع إنسانية وصحية مزرية.

وأفاد شهود باستهداف ضربات مدينتي خانيونس ورفح في جنوب القطاع حيث يحتشد مئات آلاف المدنيين الذين فرّوا من المعارك في الشمال.

ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، أدّى القصف الإسرائيلي الى مقتل 18205 أشخاص، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

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