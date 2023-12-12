دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ67، جرت فيها هدنة واحدة استمرت لأسبوع تبادلت فيها إسرائيل مع حماس الرهائن والأسرى.
تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر مع احتدام المعارك الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، ما دفع مزيداً من السكّان المدنيين للنزوح جماعياً وسط أوضاع إنسانية وصحية مزرية.
وأفاد شهود باستهداف ضربات مدينتي خانيونس ورفح في جنوب القطاع حيث يحتشد مئات آلاف المدنيين الذين فرّوا من المعارك في الشمال.
ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، أدّى القصف الإسرائيلي الى مقتل 18205 أشخاص، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.
آخر التطورات
بايدن يجدد دعمه لإسرائيل
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا دعمه لإسرائيل. وقال خلال استقباله حفلا بمناسبة عيد الحانوكا اليهودي في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض نقدم المساعدات لإسرائيل "حتى نتخلص من حماس".
القوات الإسرائيلة تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل فلسطينيين
قالت وكالة وفا الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية نفذت اعتقالات في بلدة عقابا شمال طوباس. ونقلت عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زيد عبد الكريم غنام (20 عاما)، كما اعتقلت المواطن خالد أحمد أبو حمد للضغط على نجله أحمد لتسليم نفسه."
واقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء كذلك مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، الذي اندلعت فيه مواجهات بحسب شهود عيان.
وذكرت وكالة وفا بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله، وداهمت عددا من المنازل، ونفذت حملة اعتقالات.
بصاروخ كروز.. الحوثيون يستهدفون ناقلة نرويجية قبالة ساحل اليمنeuronewsالناقلة "ستريندا" يبلغ طولها 144 مترًا وبنيت في 2006 وكانت تبحر باتجاه قناة السويس حين أصابها الصاروخ.
إسرائيل تعلن عن مقتل 105 من جنودها في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديا خلال المعارك الدائرة في غزة، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء العملية البرية إلى 105 جنود بحسب الأرقام الرسمية للجيش الإسرائيلي.