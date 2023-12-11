EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

ناخبة مصرية بأحد مراكز الاقتراع
ناخبة مصرية بأحد مراكز الاقتراع Copyright Amr Nabil/Copyright 2023The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يواصل الناخبون المصريون اليوم الاثنين التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية التي تبدو شبه محسومة لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يواجه أي منافسة قوية تذكر.

اعلان

وخيمت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على مجريات الانتخابات التي بدأت للناخبين داخل مصر أمس الأحد وتستمر حتى غداً الثلاثاء.

الفوز المتوقع للسيسي سيبقيه رئيساً للبلاد حتى عام 2030.

وتجرى الانتخابات وسط أزمة اقتصادية خانقة في وقت يعيش فيه حوالي ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 110 مليون تحت خط الفقر.

ومنذ توليه الرئاسة في عام 2014، يواجه السيسي انتقادات كبيرة واتهامات بسوء إدارة الاقتصاد المصري، الذي أنهكته أيضاً تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية.

ويواجه السيسي ثلاثة مرشحين بالانتخابات هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد الجديد، عبد السند اليمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

المرشح عبد السند يمامة أثناء إدلائه بصوته
المرشح عبد السند يمامة أثناء إدلائه بصوتهAmr Nabil/Copyright 2023The AP. All rights reserved
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: رفح آخر ملاذ للباحثين عن الأمان في غزة في مرمى القصف الإسرائيلي

المفوض العام للأونروا يقول إسرائيل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من غزة

انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

عبد الفتاح السيسي انتخابات رئاسية مصر