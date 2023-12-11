فيديو: الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

بقلم: يورونيوز

يواصل الناخبون المصريون اليوم الاثنين التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية التي تبدو شبه محسومة لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يواجه أي منافسة قوية تذكر.

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وخيمت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على مجريات الانتخابات التي بدأت للناخبين داخل مصر أمس الأحد وتستمر حتى غداً الثلاثاء.

الفوز المتوقع للسيسي سيبقيه رئيساً للبلاد حتى عام 2030.

وتجرى الانتخابات وسط أزمة اقتصادية خانقة في وقت يعيش فيه حوالي ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 110 مليون تحت خط الفقر.

ومنذ توليه الرئاسة في عام 2014، يواجه السيسي انتقادات كبيرة واتهامات بسوء إدارة الاقتصاد المصري، الذي أنهكته أيضاً تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية.

ويواجه السيسي ثلاثة مرشحين بالانتخابات هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد الجديد، عبد السند اليمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.