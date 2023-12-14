شاهد: نقل مصابين بقصف إسرائيلي إلى مستشفى الأقصى في دير البلح وسط غزة

تم نقل مجموعة من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة. يحدث ذلك في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة بشأن حربها في غزة، وتتعرض لانتقادات من الولايات المتحدة كداعم رئيسي لها بسبب القصف "العشوائي".

وزاد حلفاء إسرائيل ضغوطهم على الدولة العبرية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي دمّرته الحرب بينما تواصلت عمليات القصف الجوي والقتال البري بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس ليل الثلاثاء الأربعاء. ودخلت الحرب بين إسرائيل وحماس الآن شهرها الثالث منذ الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.