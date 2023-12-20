فيديو: فلسطينيون يسابقون الزمن للبحث عن أحياء تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي قتل 12 شخصا

بقلم: يورونيوز

قتل 12 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية نفذتها إسرائيل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية، وفقًا لتصريحات وزارة الصحة التابعة للقطاع المحاصر.

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ذكر مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عيان في المدينة أن هناك أكثر من عشر غارات جوية متتالية قد وقعت وأصابت عدة منازل.

وأعلنت وزارة الصحة "انتشال 12 شهيدا وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض باستهداف منزل ومسجد على بعد مئات الأمتار من مستشفى الكويت".

في اللقطات التي تم تصويرها من قبل وكالة فرانس برس، يمكن رؤية أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد وجثة واحدة على الأقل ملقاة على الأرض، وأشخاص ينادون طلبا للإسعاف وآخرين يحاولون إنقاذ من هم تحت الركام.

وأتى ذلك مع مواصلة إسرائيل قصفها المكثّف على القطاع المحاصر في اليوم الخامس والسبعين للحرب بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واندلعت الحرب في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا معظمهم من المدنيين قضت غالبيتهم في اليوم الأول، وفق أرقام السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تشنّ إسرائيل عمليات قصف مكثفة على القطاع، وبدأت منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر بعمليات برية في قطاع غزة حيث قتل حتى الآن 19667 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وفقا لوزارة الصحة التابعة لقطاع غزة.