شاهد: متظاهرون في أيسلندا يطالبون بانسحاب إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية المقبلة

دعا متظاهرون في أيسلندا هيئة الإذاعة والتلفزيون بالضغط على إسرائيل ومنعها من المشاركة في نسخة عام 2024 للمسابقة الأوروبية العريقة على خلفية الحرب التي تشنها الدولة العبرية على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

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تجمع عشرات المتظاهرين خارج مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيسلندي في العاصمة ريكيافيك، مطالبين هيئة الإذاعة العامة بدعوة إسرائيل إلى الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية المقبلة، والمقرر تنظيمها في السويد العام المقبل.

وسلّم المتظاهرون قائمة بتوقيعات لأكثر من 10 آلاف شخص طالبوا فيها الهيئة بالضغط على إسرائيل ومنعها من المشاركة في نسخة عام 2024 للمسابقة الأوروبية العريقة على خلفية الحرب التي تشنها الدولة العبرية على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين. وردّد المحتجون عبارات مناهضة للحرب وحملوا العلم الفلسطيني.

المتظاهرة سيما إرلا سيردار قالت: "لا نعتقد أن هذا القرار يمكن أن يتخذه شخص واحد، لذا فقد جئنا، ونحن نحمل ما يقرب من عشرة آلاف توقيع والعديد من الأشخاص هنا يُطالبون بتحرك هيئة الإذاعة والتلفزيون بشأن هذه المسألة".

أما المتظاهر أتلي بيرغمان فقال: "ما الفرق الذي يحدثه موقف هيئة الإذاعة والتلفزيون في هذه المسألة؟ لا يمكنك المشاركة في تعاون عندما يكون لديك مثل هذه الأحداث الضخمة مثل حدوث إبادة جماعية وهي كلمة نحن نتحدث عنها. لقد بدأنا في التعاطي بشكل عرضي، وهو أمر فظيع، ولا نريد أن نكون جزءًا منه".

ستيفان إريكسون، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الذي تسلّم قائمة التوقيعات قال: "أعتقد أن مجلس الإدارة سيناقش مسابقة الأغنية الأوروبية، ومشاركتنا في المسابقة كما سبق من قبل. وهل ستكون أيسلندا جزءًا من المسابقة الأوروبية العام المقبل؟ لقد أخبرنا هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوروبية بمشاركتنا في يوروفيجن كما فعلنا منذ عام 1986 وسوف ننقل الرسالة من هؤلاء الناس وسننقل مخاوفهم ونواصل متابعة تطورات الوضع".

مجلس إدارة الجمعية الأيسلندية للمؤلفين والملحنين طالب من المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيسلندي ستيفان إريكسون، اتخاذ موقف ضد الحرب وقتل المدنيين والأطفال الأبرياء. ودعا في بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون لعدم المشاركة في يوروفيجن عام 2024 ما لم يتم حرمان إسرائيل من المشاركة في المسابقة استنادا إلى نفس الأسباب التي تمّ من خلالها حرمان روسيا من مسابقة يوروفيجن الأخيرة".