شاهد: تركيا توقف تسعة مشتبه بهم ببيع معلومات للموساد الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أوقفت السلطات التركية، تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في بيع معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وتتعلق هذه المعلومات بتتبع ومراقبة أهداف محلية.

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وألقي القبض على المشتبه بهم إثر عملية مشتركة للشرطة وجهاز المخابرات التركية (MIT) في أعقاب تنفيذ مداهمات في إسطنبول وإزمير الواقعة على بحر إيجه.

وحذرت تركيا إسرائيل سابقًا من تبعات خطيرة إذا حاولت ملاحقة أعضاء حركة حماس المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في تركيا.

ولم تُصدر أنقرة أي بيان رسمي بشأن الاعتقالات. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على هذا الخبر.