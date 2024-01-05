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شاهد: "المجتمع الدولي متخاذل".. مظاهرة حاشدة في صنعاء تضامناً مع غزة

مظاهرة حاشدة في ميدان السبعين تضامناً مع غزة
مظاهرة حاشدة في ميدان السبعين تضامناً مع غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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خرج عشرات الآلاف من اليمنيين في مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة، تضامناً مع غزة.

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سارت حشود غفيرة عقب صلاة الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة لغزة وأهلها.
كما ندد المتظاهرون بما يقوم به الجيش الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة وباقي مدن فلسطين، واستنكروا ما سموه "موقف المجتمع الدولي المتخاذل" تجاه ما يحدث.

وأشار  بيان صادر عن التظاهرة إلى "ما يُشاهد اليوم من إعدامات ودفن جماعي للأحياء وإعدام للنساء الحوامل وقتل للأطفال والنساء وتجويعهم وتشريدهم وتعرية الأسرى لإهانتهم وإذلالهم في جرائم تفضح تشدقهم بالحقوق والحريات والإنسانية".

وكثيراً ما تشهد مدن ومحافظات يمنية، أبرزها العاصمة صنعاء، مظاهرات حاشدة تدعو لعدم ترك غزة وحدها، وإلى استمرار المظاهرات والتصعيد في كافة الدول تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

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